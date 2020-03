Británie: Další kroky Johnsonovy vlády k diktatuře

1. 3. 2020

Prozrazeny byly emaily vysokého poradce nového britského ministra financí Tima Leuniga, který tvrdí, že "Británie nepotřebuje zemědělství ani rybářství". Oba sektory je možno zlikvidovat a "Británie může být jako Singapur". Potraviny lze prý do Británie bez problémů dovážet, nemusejí se tam vyrábět:





Mail on Sunday: One of the government's most senior advisers has made the "incendiary" suggestion that Britain does not need its own farming & fishing industry.



These people are arsonists who are now in a position to burn down large parts of our economy & social fabric. pic.twitter.com/y6mao2CiqE — Cornwall for Europe #FBPE (@Cornwall4EU) February 29, 2020



"In his controversial comments, he also suggests farmers should not be given tax breaks denied to other industries."https://t.co/uPirDfbCTl — Sam Dumitriu (@Sam_Dumitriu) February 29, 2020

If there was any doubt where the Tory Regime's loyalties lie this ends it, farming and fishing bad, tax haven Singapore style good.#DicToryship



Treasury adviser: farming and fisheries are not importanthttps://t.co/FD4I2XgSfV — Natasha 🌎 ☮️🐟 #RebelForLife (@NatashaJahnse) March 1, 2020

Just reading about a dictatorship which refused to reveal foreign interference, bullied civil servants out of their jobs, tried to silence unfriendly media & the judiciary and stopped those who disagreed with them getting jobs and sorry actually that’s us. https://t.co/8A6Upk4nzF — David Schneider (@davidschneider) March 1, 2020

Po sobotním skandálu se zastrašováním Sira Philipa Rutmana , vysokého státního úředníka Johnsonovou blbou a nesmírně agresivní "ministryní" vnitra , která vedla k jeho rezignaci a rozhodnutí vládu žalovat za neférové propuštění po 33 letech ve funkci, se objevují každý den další a další skandály, naznačující, jak rychle vláda šílenců, mafiánů a ideologických fundamentalistů Borise Johnsona směřuje k diktatuře.Nejnověji vyšlo najevo, že se úřad Borise Johnsona v Downing Street rozhodl zablokovat jmenování slavné britské profesorky, popularizátorky starého Řecka a Říma Mary Beardové do správní rady londýnského Britského muzea, protože profesorka Beardová je stoupenkyní setrvání Británie v Evropské unii.Nedělní týdeníkk tomu mj. cituje jiného člena správní rady Britského muzea, Sira Johna Tusu, bývalého vlivného šéfa zahraničního vysílání BBC:" Tohle je absolutní skandál. Správní rada Britského muzea existuje na ochranu jeho intelektuální, akademické a politické nezávislosti. Vládní zásahy s cílem umístit do správní rady Britského muzea své přitakávače je korupcí veřejného života. Znamená to tedy, že od nynějška musejí všichni stoupenci setrvání Británie v EU očekávat, že je Johnsonova vláda potrestá?"K tomu: Sir John Tusa v Rozhovoru Britských listů o dnešní krizi novinářské práce: