Co může pro Sanderse znamenat velké Bidenovo vítězství v Jižní Karolíně?

2. 3. 2020

Sobota přinesla Joe Bidenovi vůbec první vítězství v prezidentských primárkách nebo v aktivu (caucus). Šlo o strašně výrazné vítězství: Biden zvítězil v Jižní Karolíně před Berniem Sandersem o takřka 30 %. A znamená to zatraceně náhlý návrat: Bidenův náskok před Sandersem v Jižní Karolíně spadl těsně po hlasování v New Hampshire až na 2-3 procentní body, napsal Nate Silver.

Co vysvětluje velký návrat voličů k Bidenovi v Jižní Karolíně? A co to znamená pro zbytek nominačního soupeření - a zejména pro Sanderse, který do minulého víkendu vstoupil jako vedoucí kandidát?

Zde je pět možných vysvětlení - od nejneškodnějšího pro Sanderse až po to, které je pro jeho kampaň nejvíce problematické.

Hypotéza první: Mohlo jít o jednorázovou záležitost, protože voliči v jednom z pro něj nejlepších států s Bidenem sympatizovali. Pokud je tomu tak, Sanders s tím dokáže žít. Jistě, Bernie promrhal příležitost zbavit se velkým vítězstvím dalšího soupeření - nebo by mu možná stačilo i těsně druhé místo. Ale pokud to voliči v dalších státech superúterý cítí stejně jako Jihokalrolíňané, okamžik sympatií pro Bidena možná ještě neskončil.

Hypotéza druhá: Disparátní výsledky dosud odrážejí geografické a demografické silné a slabé stránky kandidátů. Představa "narůstající převahy" je z větší části přeludem. Pokud platí tohle, náš model, který k predikcím používá demografické faktory, dává Sandersovi náskok. Takže ačkoliv Biden má určité silné skupiny a regiony, Sandersova koalice vypadá jako poněkud větší a širší - ačkoliv návrat Bidena po Jižní Karolíně nebo Sandersův propad může tuto výhodu snadno zlikvidovat.

Hypotéza třetí: Strana se konečně staví za Bidena. Může, nebo nemusí to fungovat. Takřka polovina voličů v jihokarolínských primárkách uvedla, že podpora Bidena ze strany člena Sněmovny reprezentantů Jamese Clyburna představovala při jejich rozhodování velmi důležitý faktor. Stranická podpora může zlomit dlouhou periodu zdánlivé lhostejnosti stranických lídrů vůči Bidenovi, zatímco doufali, že se objeví Michael Bloomberg nebo nějaká jiná alternativa. Ale není jasné, jak účinná bude podpora, protože jen málo zákonodárců se ve svých státech těší takové podpoře, jako Clyburn.

Hypotéza čtvrtá: Voliči si počínají takticky. Biden je jedinou reálnou alternativou k Sandersovi v Jižní Karolíně a může být jedinou reálnou alternativou i nadále. V tom případě by to Sanderse mělo vážně znepokojovat. Za prvé, pokud voliči aktivně hledají alternativy k Sandersovi, nemůže to být pro něj dobrou zprávou a dodává to jistou důvěryhodnost teorii, podle níž se umírnění voliči zřejmě nakonec seskupí za alternativou k Sandersovi. Jihokarolínský exit poll zaznamenal příznivý názor na Sanderse jen u 51 %, což znamená jeden z dosud nejvážnějších důkazů o zastropování jeho podpory. Navíc Bidenův silný finiš v Jižní Karolíně spolu se zlepšenými výkony v debatách, stranickou podporou a stále příznivějším mediálním pokrytím může voličům dát najevo, že Biden je přece jen nejlepší alternativou k Sandersovi.

Hypotéza pátá: Už existuje celostátní přesun voličů k Bidenovi, i když se v hlasování ještě plně neprojevil. Pokud je to pravda, mělo by to Sanderse velmi znepokojovat. Pokud by Biden v důsledku poslední debaty kandidátů celkově a ve státech superúterý získal 5-6 procentních bodů, ale průzkumy to ještě nezjistily, mohl by být ve výrazně lepší pozici, než naznačují současné průzkumy a modely. A ačkoliv není dost údajů na doložení této hypotézy, neexistuje ani moc toho, co by ji vyloučilo.

