Dokonale bláznivé slovenské volby - Vítězí jen a jen emoce

2) OLANO je jasný vítěz, ale současně ukazuje na to, jak vypadá současná politika. Před třemi měsíci měli šestiprocentní popularitu a nikoho moc nezajímali. Ale dokázali dokonale "načíst vítr" a trefit se do nálad - jasným vítězem s 25% a třetinou mandátů. Složí vládu se kterýmikoli dvěma ze tří dalších stran (Kiska, SaS, Sme Rodina).

3) Smer je definitivně venku, s Kotlebou dohromady má jen 55 mandátů (potřeba 75), ani s cirkusáky ze Sme Rodina to nedá.

4) Strany maďarské menšiny už nevolili ani Maďaři. (8.3% populace a 5% hlasů, jsou mimo parlament, což taky není moc dobré)

5) Progresivné Slovensko a Spolu podle současných čísel budou mimo parlament: druhé největší překvapení a současně velká škoda. Poctivé strany, které vlastně jako první zvedaly vlajku proti Ficovi, doplatily na to že se jednak nespojily s Kiskou (to by asi chytlo jinou dynamiku) a vlastně nejely drsně anti-Fico kampaň. PS/Spolu je současně na 6,94% - a protože jsou koalice, kde je kvórum 7%, jsou out. Kiska je vlastně další poražený s 5.8% - očekávalo se víc.

6) Další zajímavosti: Smer pořád ještě vyhrál ve dvacítce okresů. Stále mu patří východ země, kde podle Fica "nič nie je". A taky střed země. PS/Spolu bodovalo vlastně jen v Bratislavském kraji (14%), v žádném jiném nepřelezli 7% - holt městská liberální strana, která neoslovila většinu země. Viz obrázek.

7) V zahraničí se volilo totálně jinak: PS/Spolu 33%, Kiska 27%, Olano 14%, Smer 3% (!).

Z výsledku slovenských voleb se můžeme radovat (porážka Smeru, kterému lze s klidem přilepit nálepku "mafiáni", porážka novo-fašisty Kotleby), ale ne moc. Ukazuje se totiž, jak vypadá dnešní politika: vítězí jen a jen emoce. Progresivné Slovensko, které rok pilovalo program a přes roadshow po celé zemi se snaží lidem vysvětlit, co chce provést a proč, bude (nejspíš) mimo parlament. OLANO, což vlastně ani není žádná strana (má celkem čtyři členy - Matovičova rodina), kandidátku v podstatě náhodně poskládanou z lidí z dosud neznámých stran a představujících úplně bizarní názorový mix, od ultrakonzervativních katolíků až po jasné liberály (jak budou tito lidé hlasovat v otázkách kulturních válek, podle svého svědomí nebo stranicky?). Matovič sám kandidoval z posledního místa kandidátky, dostal půl miliónu preferenčních hlasů - pro srovnání, Babiš jich dostal 48 000. Strany tak dnes vlastně vůbec nejsou zajímavé: slouží jen jako "vehikl" pro lídra. OLANO fakticky neexistuje jako strana, je to vehikl Matoviče; Sme Rodina taky není žádná strana, je to jen vehikl Kollára. Tohle pochopitelně dobře není - postrádá to jak stabilitu, tak čitelnost. Osobnosti přicházejí a odcházejí, s nimi stoupají a padají strany. Ne že bychom to u nás měli jiné: pokud padne Babiš, ANO končí jako politická síla.

//Edit k preferenčním hlasům: neuvědomil jsem si že SK je jeden obvod. I tak ale půl miliónu hlasů znamená mu cca 2/3 voličů jeho strany dalo kroužek - to je nebývalé//

//Ještě jeden edit: Peter Pellegrini dostal 413 pref hlasů, celý Smer 526 tisíc. Je vidět že kroužkování je u sousedů hodně využívané. I příznivci Smeru tak řekli: Pellegrini ano, Fico ne//

Asi si musíme zvykat na novou politiku: kdo předvede větší show, vyhraje. Voličů, kteří volí podle programové shody, je tak 20% a nerozhodují. Kdo se nejlíp trefí do nálady těch 80%, má premiéra, i kdyby svoje lidi na kandidátce vybral náhodně z telefonního seznamu.