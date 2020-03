Gunnison, Colorado: Jak se horské město v USA r. 1918 úplně vyhnulo epidemii španělské chřipky

2. 3. 2020





V roce 1918 pandemie španělské chřipky infikovala stamiliony lidí v Evropě, v Africe, v Asii a po celých Spojených státech, zahlcovala nemocnice a márnice.



Gunnison, zemědělské a hornické městečko s asi 1300 obyvateli mělo dobré důvody se obávat. Dvě železnice ho spojovaly s Denverem a dalšími městy, všemi těžke postiženými epidemií chřipky.



To, co se pak stalo, je poučením před nadcházející novou světovou pandemií, nyní koronaviru.

Městečko Gunnison vyhlásil "karanténu proti celému světu". Postavilo barikády, izolovalo návštěvníky, do vězení uvrhlo všechny, kdo předpisy porušili, uzavřelo školy a kostely, zakázalo večírky a pouliční shromáždění a zavedlo tento mimořádný stav na dobu čtyř měsíců.Zafungovalo to. V městečku Gunnison nezemřel během prvních dvou - drasticky smrtelných - vln chřipkové pandemie ani jeden člověk. Gunnison byl jeden z několika případů tzv. "komunit, které chřipkové epidemii unikly"."Způsob, jak Gunnison zvládl karanténu během vln chřipky, opravdu dělá velký dojem, když si uvědomíme, že skoro všechna sousední města a všechny sousední okresy byly pandemií těžce postiženy," konstatovala ve své analýze z roku 2006 lékařská fakulta University of Michigan. "Městečko Gunnison bylo výjimečné."Během pandemie španělské chřipky r. 1918 zemřelo asi 50 - 100 milionů lidí. Nakažena byla celá třetina světového obyvatelstva.Namísto roušek na tvář a protibakteriálních tekutin se Gunnison spoléhal na doporučení a autoritu místního tisko, lékařů a policie. Byla to pevná důvěra v instituce, která se dnes může zdát až dojemně zastaralá. Fungovala také trpělivost lidí. A štěstí.Lucenry a nápisy varovaly v Gunnisonu motoristy, že se ve městě nesmějí zastavit, jinak budou podrobeni karanténě. Cestující, kteří vystoupili z vlaku, šli rovnou do karantény. "Kdokoliv smí z okresu odejít podle své vlastní vůle. Nikdo se nesmí vrátit, pokud nepůjde rovnou do karantény," zněl předpis. "Kdokoliv se tento předpis pokusí porušit, bude s ním naloženo podle zákona."Místní lidé informovali o dvou motoristech a o jednom cestujícím z vlaku, kteří se snažili vyhnout se karanténě. Šerif je uvěznil. Karanténa byla prodloužena ze dvou dnů na pět dnů.Nikdo neví, jak místní lidé po dlouhé měsíce přežívali tu izolaci. Stále ještě zůstává ta otázka, jak si udržet morálku a spolupráci v době zvýšeného stresu. V roce 2015 se deník Guardian obrátil na obyvatele města Gunnison s dotazem, zda si někdo pamatuje nějaké historky o tom, jak město izolaci v roce 1918 přežilo. Nikdo se nepřihlásil.Podrobnosti v angličtině ZDE