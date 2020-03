Konflikty ve vedení strany PiS, korupce a lži a pomluvy ve státní televizi

Jiné zprávy: ganster známý pod přízviskem "Broda", který jednal v rámci projektu pro ochranu svědků, potvrdil kolující nepotvrzené informace, že Patrycja Kotecka, manželka ministra spravedlnosti a generálního prokurátora Zbigniewa Ziobra se v minulosti spolčovala s dobře známými kriminálníky. Situace je to složitá, protože Mariusz Kamiński tvrdil v minulosti, že Broda je velmi důvěryhodný. Jiní se domnívají, že si vymýšlí a že jeho imunita měla být už dávno zrušena. Avšak byla s konečnou platností zrušena teprve až poté, co obvinil manželku ministra.

Jinými slovy: byl důvěryhodný, jen do té doby, dokud jeho odhalení pomáhala Kamińského jednat proti jeho politickým oponentům. Protože takhle to funguje v Polsku, jemuž vládne strana Právo a spravedlnost: jednáte dobře, pokud jednáte proti opozici. Avšak zvedněte ruku proti straně Právo a spravedlnost či jejím politickým spojencům a okamžitě skončíte: jako ta prokurátorka, která vyšetřovala Jaceka Międlara, bývalého katolického kněze, z něhož se stal radikální antisemitský kazatel - případ jí bez jakéhokoliv vysvětlení odebrali a ona sama byla degradována.

Ten materiál byl také doprovázen hodně zajímavým grafem, který ukazoval neuvěřitelný nárůst financování polského zdravotnictví za vlády strany Právo a spravedlnost. Údajně vzroste z 5 na 6 procent HDP.

A dokonce i jejich poslední pokus koupit si voliče rozdáváním peněz selhal: poté, co loni v srpnu nový zákon, který zrušil daň z příjmu pro mladé lidi vstupující na pracovní trh, hrubé platy pro mladé lidi se snížily , takže si přinesou mladí lidé domů stejný plat jako předtím, rozdíl si strčí do kapsy jejich zaměstnavatelé. A známý fakt, že strana Právo a spravedlnost dává peníze jen svým vlastním lidem byl potvrzen poté, co vyšlo najevo, že vládní peníze na výstavbu silnic jsou poskytovány většinou jen těm komunálním úřadům, které ovládá strana PiS: více než polovina komunálních úřadů, které ovládá opozice, nedostala ani halíř.

Avšak některým přátelům strany PiS to v prvním kole nestačí, potřebují víc. Poté, co architekt, podporující stranu PiS, vyhrál před několika lety zkorumpovanou soutěž na projekt nového muzea , minulý týden dostal další tři miliony zlotých (18 milionů Kč) , aby svůj projekt opravil. Muzeum samozřejmě stále ještě zdaleka není postaveno.

Kandidátka opozice Małgorzata Kidawa-Błońska, která jako pravnučka polského prezidenta a premiéra z předválečného období je hrdá na své předky, je nyní ve státní televizi TVP zesměšňována dokonce i v televizních seriálech - v jednom z nich nyní vystupuje odporná postava hnusné aristokratky, která zachází sprostě s "normálními lidmi" a úplně náhodou vypadá a hovoří přesně jako ona (od 0.25) :

Srovnejte to se skutečnými záběry Kidawé-Błońské:

#WPełnymŚwietle | @s_swierzynski u @EwaBugala : Kidawa-Błońska nie wie, co powiedzieć, kiedy zabiorą jej kartkę albo zgaśnie tablet. Ta pani jest nieprzygotowana do roli prezydenta. Andrzej Duda doskonale nas reprezentuje. Świetnie dobiera słowa, bez kartki. Jemu miód kapie z ust. pic.twitter.com/fEwVPZh0Bs

Když ale jde o skutečnou chorobu, koronavirus, i to je v popředí politického boje. Poté, co předseda Senátu, lékař a člen opoziční strany, zavedl dezinfekční strojky na ruce, ho obvinil předseda Sejmu, také lékař, ale ze strany PiS, že si myje ruce špatně

Na to ten předseda Senátu obvinil předsedu Sejmu, že se chová jako blbec a poukázal na to, že Senát dělá opatřeni proti koronaviru už celé týdny, zatímco v Sejmu se neděje nic. Typickým způsobem, charakteristickým pro stranu PiS, projekt nového zákona byl Sejmu předložen pozdě v noci a mělo se o něm hlasovat hned druhý den ráno. Ten návrh zákona je chaotický, vyvazuje vládu z jakékoliv finanční odpovědnosti za protiepidemická opatření a poskytuje vládě obrovské, neomezené pravomoci - někteří vládu obvinili, že je to příprava na mimořádný stav v Polsku. Co se týče konkrétních příprav, klip od jedné ženy, která je v izolaci, se virálně rozšířil po internetu . Obvinila vládu, že je naprosto nepřipravená. Žena byla několik dní držena v místní nemocnici v izolaci, poté, co ji nemocnice pro infekční choroby odmítly v důsledku idiotských předpisů přijmout. Když bylo konečně dovoleno, aby vzorek od ní byl testován na koronavirus, musela čekat na výsledek po dobu 88 hodin, protože jediná laboratoř v Polsku, která dělá tyto testy, končí svou práci každý den v 15 hodin. Na jiném videoklipu vidíme posádku sanitky, která demonstruje protivirové vybavení, které jim bylo vydáno. Obsahuje protichemické rukavice, které jsou tak staré, že se rozpadnou, když si je člověk chce vzít (to video bylo mezitím vymazáno, ale je popsáno ZDE