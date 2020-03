Itálie se rozhodla izolovat celou Lombardii, 16 milionů lidí

8. 3. 2020

Velmi užitečný zdroj o aktuálním stavu epidemie koronaviru ve všech zemích světa: https://www.worldometers.info/coronavirus/

A map of #Italy's regions that will be likely put under a policed lockdown tomorrow in a desperate attempt to stop the #coronavirus epidemic. Includes major cities such as Milan and Venice This is what China did in January. This will help focus minds in the rest of Europe. pic.twitter.com/gCaDsDNFjQ — Bojan Pancevski (@bopanc) March 7, 2020

- Šest lidí zemřelo při kolapsu hotelu Xinjia Express v Číně, kde byly osoby nakažené koronavirem v karanténě. 43 osob bylo vytaženo z trosek, 28 lidí se ještě hledá.



#Breaking A hotel building #collapses in Quanzhou, East China's Fujian province, trapping about 70 people under it.



23 people have been rescued as of 9 pm, according to the local government.



Rescue work is still underway. pic.twitter.com/JJeU24Xtqh — China Daily (@ChinaDaily) March 7, 2020

JUST IN: Coles have released a statement following the unprecedented demand for toilet paper. They have changed the limit to one pack per customer. #9News pic.twitter.com/K12gwiFNJs — Nine News Australia (@9NewsAUS) March 8, 2020

- Italský premiér Giuseppe Conte oznámil v neděli ráno, že celá Lombardie a provincie v jiných regionech budou dány do karantény. Veškeré veřejné akce budou zakázány. Uzavřeny budou kina, divadla, tělocvičny, diskotéky a restaurace. Opatření postihne více než čtvrtinu obyvatel Itálie - asi 16 milionů lidí a bude platit nejméně do 3. dubna.- Do soboty zemřelo v USA na koronavirus 19 lidí. Více než 3000 lidí zůstává v karanténě na zábavní lodi Grand Princess zakotvené nedaleko San Francisca. Nejméně 21 lidí na té lodi je nakaženo koronavirem.- Profesor Yuen Kwok-yung z University of Hong Kong varuje, že pro Čínu a Hongkong nyní existuje nebezpečí zpětné nákazy z jiných zemí. Epidemie pravděpodobně letos neskončí.- Desítky milionů činských žáků a studentů nechodí do školy a plní domácí úkoly, uložené jim jejich školami, prostřednictvím velkého množství nových technologií a aplikací.- V Austrálii zavedl supermarket Colet limit na počet kusů toaletního papíru, který si zákazníci mohou koupit, po fyzických konfliktech mezi zákazníky. Máte možnost si koupit jen jeden balík.- Britové, kteří pracují na smlouvu o dílo a nejsou regulérními zaměstnanci (miliony) nedostanou při onemocnění koronavirem žádnou nemocenskou, tak budou chodit dále do práce. ZDE