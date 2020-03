EU uprchlíkům: "Evropa je pro vás uzavřena"

6. 3. 2020

As “Europe seems to have forgotten about its own core values,” this is today’s top question. Will we get an answer from the EU leaders who are now betraying our fundamental values? https://t.co/X4MZ6OtJ9A pic.twitter.com/Sg7GaXaCHs



Podrobnosti v angličtině ZDE









"Danish boat in Aegean refused order to push back rescued migrants."



In normal times, you'd say they were simply obeying the law.



These days, however, given exceptional political pressure to act with cruelty, we can call them something else: heroes. https://t.co/FkLi9CIY4z pic.twitter.com/CznEF2ZMco — Andrew Stroehlein (@astroehlein) March 6, 2020

Jens Moller, policejní šéf řídící dánskou jednotku podílející se na této operaci, sdělil dánské televizi, že posádka lodi zachránila 33 uprchlíků směřujících do Řecka v gumovém člunu, když dostala příkaz z ústředí Operace Poseidon, aby migranty znovu vrátili na gumový člunk a odtáhli ho mimo řecké vody.



Posádka tento příkaz odmítla splnit s tím, že by to životy migrantů ohrozilo.

Dánská loď v Egejském moři odmítla vrátit na moře zachráněné migranty. V normálních dobách bychom řekli, že jen dodržovali zákon. Dnes, kdy vládne mimořádný politický nátlak, aby lidi jednali krutě, je musíme charakterizovat jinak: jsou to hrdinové.Jens Moller, policejní šéf řídící dánskou jednotku podílející se na této operaci, sdělil dánské televizi, že posádka lodi zachránila 33 uprchlíků směřujících do Řecka v gumovém člunu, když dostala příkaz z ústředí Operace Poseidon, aby migranty znovu vrátili na gumový člunk a odtáhli ho mimo řecké vody.Posádka tento příkaz odmítla splnit s tím, že by to životy migrantů ohrozilo.









https://twitter.com/astroeDánská loď v Egejském moři odmítla vrátit na moře zachráněné migranty. V normálních dobách bychom řekli, že jen dodržovali zákon. Dnes, kdy vládne mimořádný politický nátlak, aby lidi jednali krutě, je musíme charakterizovat jinak: jsou to hrdinové.

Dánská loď v Egejském moři odmítla vrátit na moře zachráněné migranty. V normálních dobách bychom řekli, že jen dodržovali zákon. Dnes, kdy vládne mimořádný politický nátlak, aby lidi jednali krutě, je musíme charakterizovat jinak: jsou to hrdinové.



https://twitter.com/astroehlein/status/1235989406265335820?s=20



Jens Moller, policejní šéf řídící dánskou jednotku podílející se na této operaci, sdělil dánské televizi, že posádka lodi zachránila 33 uprchlíků směřujících do Řecka v gumovém člunu, když dostala příkaz z ústředí Operace Poseidon, aby migranty znovu vrátili na gumový člunk a odtáhli ho mimo řecké vody.



Posádka tento příkaz odmítla splnit s tím, že by to životy migrantů ohrozilo.

https://twitter.com/astroehlein/status/1235989406265335820?s=20



Jens Moller, policejní šéf řídící dánskou jednotku podílející se na této operaci, sdělil dánské televizi, že posádka lodi zachránila 33 uprchlíků směřujících do Řecka v gumovém člunu, když dostala příkaz z ústředí Operace Poseidon, aby migranty znovu vrátili na gumový člunk a odtáhli ho mimo řecké vody.



Posádka tento příkaz odmítla splnit s tím, že by to životy migrantů ohrozilo. hlein/status/1235989406265335820?s=20

Borrell to řekl na spěšně uspořádaném setkání ministrů zahraničních věcí EU v Záhřebu, kde EU zopakovala svou kritiku "tureckého zneužívání migračního tlaku pro politické účely".Mezitím je Evropská unie pod palbou ostré kritiky od lidskoprávních organizací za to, že přijala rozhodnutí Řecka suspendovat zpracovávání žádostí o azyl po dobu jednoho měsíce. V otevřeném dopise vedoucím představitelům EU a řeckému premiéru Kyriákosu Mitsotákisu konstatovalo 85 charitativních organizaci, včetně Action Aid a Amnesty International, že jsou "hluboce znepokojeny" tím, jak úřady zacházejí s novými příchozími k řecké hranici:Navzdory mezinárodní kritice, že Turecko zneužívá uprchlíků pro vlastní politické účely, Ankara dál trvá na tom, že pozemní hranice - na rozdíl od egejských ostrovů - nikdy nebyla součástí dohody Turecka s EU z roku 2016 o zadržování uprchlíků. Erdogan odmítl se setkat s řeckým premiérem Mitsotakisem. Opakuje neprokázaná obvinění, že řecká policie na hranici usmrtila nejméně pět uprchlíků a že uvažuje o potápění člunů směřujících na ostrovy. "Nechci být na stejném místě, kde bude on," řekl Erdogan "Nechci být na stejné fotografii jako on."Atény odmítají toto obvinění jako "fake news" a tvrdí, že příchod uprchlíků je součástí "masové, organizované a koordinované akce" destabilizovat Řecko.