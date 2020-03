Biden zaznamenal omračující vzestup, Sanders narazil do zdi

6. 3. 2020

Prezidentský kandidát Biden získal v primárkách Demokratické strany řadu států bez jakýchkoliv kampaňových výdajů, což je bezprecedentní. Jak to udělal?, ptá se volební analytička Rachel Bitecoferová. (Některé z těchto států dokonce Biden během kampaně ani nenavštívil - pozn. BL.)

Biden navázal na úspěch z primárek v Jižní Karolíně a ovládl státy superúterý. Tento úspěšný výkon ostře kontrastuje s očekáváními, které dosud předpovídaly, že ve většině případů vyhraje Sanders a získá v počtu delegátů převahu. Místo toho je to Biden, kdo teď v počtu delegátů vede.

Takže co tak dramaticky změnilo obrysy soupeření a přineslo Bidenovi vedení, možná dokonce i nominaci? Jistě, mnoho pozornosti bude věnováno rozhodnutím umírněných kandidátů Petea Buttigiega a Amy Klobucharové večer před hlasováním se stáhnout a podpořit Bidena s nadějí, že tím upřou stranickou nominaci Sandersovi, jehož mnozí ve straně považují za hrozbu schopnosti strany porazit Donalda Trumpa - stejně jako v uspět v Senátu, Sněmovně reprezentantů a řadě státních voleb. Avšak větší význam má patrně fakt, že Sandersova kandidatura zřejmě narazila na stejnou demografickou překážku, jako v roce 2016.

Sandersova kampaň vždy chápala, že aby skutečně získal nominaci Demokratické strany, senátor musí dramaticky zlepšit svou podporu mezi černými voliči. Černí voliči jsou v primárkách Demokratické strany kingmakery - získejte je a nejspíš získáte stranickou nominaci, i když máte problémy v Iowě a New Hampshire, jakmile se soupeření přesune do Jižní Karolíny. Sandersova kampaň doufala, že zisky mezi černými voliči pod 40 let dokáží vyvážit trvající váhání starších černých voličů, ale ale i když mladší voliči jsou angažovanější než normálně, modely volební účasti jsou silně vychýlené. Jediná cesta k nominaci Sanderse vedla přes získání starších barevných voličů - a v úterý tito voliči spolu s voliči z předměstí jednoznačně odmítli Sandersovu revoluci ve prospěch Bidenova pragmatismu.

Kdyby byla Sandersova revoluce stravitelnější a ne tak zatížená nálepkou demokratického socialismu, mohla dopadnout lépe. Místo toho vyvolala v Demokratické straně paniku, a to nejen v takzvaném stranickém establishmentu. Odmítnutí Sanderse je zrovna tak dílem řadových členů strany, kteří v úterý masově hlasovali proti jeho nominaci. Ačkoliv je pravda, že Biden dominoval mezi umírněnými, také si dobře vedl mezi liberály (v USA synonymum pro evropskou levici - pozn. BL) a získal většinu v této skupině, zatímco Sanders dominoval jen mezi těmi, kdo svou ideologii označují za "velmi" liberální. Biden také dominoval mezi voliči, kteří se rozhodují na poslední chvíli, přičemž vydělal na svém drtivém vítězství v Jižní Karolíně.

To co je na úterních výsledcích nejvíce zarážející je fakt, že Biden vyhrál v mnoha těchto státech bez jakýchkoliv kampaňových výdajů, což jsme dosud v primárkách neviděli. Penězi neoplývající Biden šel do hlasování v Jižní Karolíně s minimálními investicemi před tím, než se obrátil ke státům superúterý, kde jeho nejbližší ideologický rival [Michael Bloomberg] investoval více než půl miliardy dolarů.

Pokud si Biden zajsití většinu delegátů, stane se to podle pravidel, která zčásti navrhl Sanders - a bez přímého vlivu stranických elit prostřednictvím superdelegátů, který od roku 2016 Sandersův tým tvrdě kritizoval.

