Když se síla vzpomínek na Obamu střetne se silou obrovského kapitálu

5. 3. 2020 / Boris Cvek

Proti mému očekávání se „umírnění“ kandidáti, konkrétně Buttigieg a Klobuchar, dokázali v primárkách Demokratické strany vzdát svého rozmělňujícího vlivu na výsledky a do značné míry sjednotit centristické voliče ve prospěch jednoho silného kandidáta.

V Nevadě se totiž za jeho hlavního rivala, představitele levicového křídla Demokratické strany, Bernieho Sanderse, postavili hispánští voliči. Sanders tam vyhrál drtivě. Afroameričtí voliči se ale odmítli řídit tímto triumfem a podpořili Bidena. A velmi se těším na průzkumy, které ukáží, proč se tak rozhodli.

Že by opravdu jen kvůli tomu, že Biden pro ně představuje vzpomínky na Obamu? Takový faktor ovšem může být v realitě lidského emocionálního chování mnohem důležitější než všechny Bloombergovy peníze, které hodil do ovládnutí mediálního prostoru (a jsou to zcela neuvěřitelné částky, které výrazně převyšují náklady všech jeho protivníků dohromady).

Biden podle mého soudu jasně působí jako slabý kandidát. Těžko bude získávat voliče, kteří volí Sanderse nebo Trumpa. Nepředstavuje v žádném případě to, s čím vyhrával Obama i Trump, tedy změnu. Biden je typický příklad starého establishmentu, přesně jako Hilary Clinton.

Na druhou stranu kdyby Bidena volili ti voliči, kteří dokázali volit Clintonovou (a ona měla téměř o tři miliony více voličů než Trump), plus v klíčových státech, jako je Florida, také Afroameričané, kteří Clintonovou nechali na holičkách, mohl by Biden Trumpa porazit. Nemusí být ani na škodu, že je Biden téměř na hranici senility. Klíčové je, pokud dokáže spojit bývalé voliče Hilary Clinton a získat masivně afroamerickou populaci. Levicoví voliči, kteří by nikdy nevolili Clintonovou, ale nesmírně touží po Sandersovi, pak mohou zůstat doma stejně jako v minulých prezidentských volbách.