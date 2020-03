Evropa musí jednat

V reakci na aktuální dění na řecko-turecké hranici a s ohledem na dlouhodobě tristní podmínky v uprchlických táborech na řeckých ostrovech svoláváme na pondělí 9.3.2020 od 17:00 protestní shromáždění.

Reagujeme tak na apel více než 130 neziskových organizací a více než 35 000 petentů a připojujeme se k mezinárodní výzvě Europe Must Act K iniciativě Europe Must Act připravujeme také otevřený dopis vládě ČR, který můžete na akci podepsat:Na území Evropské unie se odehrává humanitární krize. Dopadá na tisíce lidí, které z jejich zemí vyhnala válka nebo pronásledování. Tito lidé hledali v Evropě bezpečné útočiště, ale místo toho přicházejí o poslední zbytky lidské důstojnosti. Podle dostupných informací přes čtyřicet tisíc lidí v uprchlických táborech na řeckých ostrovech platí daň za politické spory uvnitř EU a každodenně čelí nejistotě nad vlastní budoucností. Nyní se k nim můžeme připočítat tisíce těch, jež čelí policejnímu násilí na řecko-turecké hranici.Současná zoufalá situace na řeckých ostrovech, řecko-turecké hranici, v Egejském moři a na dalších místech balkánské trasy je výsledkem již pět let trvající neschopnosti Evropské unie vytvořit společný evropský azylový systém a pružně reagovat na potřeby alespoň těch nejzranitelnějších z řad uprchlíků. Jedná se nejen o selhání ve spolupráci členských států EU, ale i o rezignaci na dodržování základních lidských práv, které by měly tvořit jádro sdílené evropské identity a hodnot.V reakci na aktuální dění požadujeme proto po vládě České republiky, aby apelovalo na Řecko a jednoznačně vyzvalo jeho představitele k dodržování mezinárodních závazků týkajících se žádostí o azyl a k zamezení porušování lidských práv na svých hranicích, a to jak v rámci bilaterálních vztahů, tak v rámci jednání na celounijní úrovni. Násilné chování řecké pohraniční policie vůči uprchlíkům a migrantům není akceptovatelným prostředkem k ochraně hranic demokratického státu.Dále požadujeme, aby Česká republika poskytla Řecku namísto posílení represivních složek skutečnou a rozsáhlou humanitární pomoc, která zajistí lepší životní podmínky v uprchlických táborech na ostrovech.V neposlední řadě je nutné připomenout, že Evropská unie má k dispozici nástroje a mechanismy umožňující řešit situaci uprchlíků v Řecku a na Balkáně. Vyzýváme tedy českou vládu, aby se začala aktivně zasazovat o obnovení procesu relokace nově příchozích v rámci členských států EU a aby se uprchlické tábory staly skutečně jen krátkodobým a přechodným příbytkem lidí, kteří mají nárok na mezinárodní ochranu a důstojné zacházení.Za organizátorky akceAnežka Polášková a Isabel Torres (Asamblea Abierta de Praga/Marea Granate)dobrovolnice v uprchlických táborech v Řecku a na BalkáněJakub Záhora a Michaela Valentováspoluorganizátoři protestního shromáždění