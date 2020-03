Největší dopad na úmrtnost na koronavirus má věk a pohlaví

4. 3. 2020

Koronavirus usmrtil během prvních deseti dnů v lednu 2020 v Číně až 15 procent nakažených pacientů, avšak úmrtnost nyní v mnoha zemích mimo Čínu poklesla až na 0,7 procent. Důvodem je, že zdravotničtí experti se o koronaviru a jeho dopadech dověděli spoustu nových věcí, takže mohli začít zachraňovat životy. Úmrtnost mimo Čínu je nyní daleko nižší, protože lékaři s epidemií jednají daleko efektivněji.



Největší vliv na úmrtnost má věk. V rané studii prvních 44 000 čínských případů nákazy koronavirem zjistili experti, že v kategorii lidí starších 80 let zemřelo 14,8 procent pacientů. Ve věkové kategorii 20-29 let zemřeli jen dva z každého tisíce a nikdo mladší deseti let nezemřel.







Počet případů/ Úmrtí/ Procenta







Studie také zjistila, že zemřelo více než 10 procent lidí, kteří už měli kardiovaskulární nemoce, přestože celková průměrná úmrtnost byla 2,3 procenta.







Vědci také zjistili, že dvě třetiny mrtvých byli muži:





Britská vláda předpokládá, že v nejhorší možné verzi epidemie by v Británii mohlo být koronavirem nakaženo 80 procent obyvatelstva a půl milionu lidí by zemřelo.Podrobnosti v angličtině ZDE