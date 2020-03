Chudoba zabíjí: Opomíjená krize zdravotnictví v Afghánistánu

10. 3. 2020

Navzdory desítkám let mezinárodní pomoci a investic se Afghánci jen stěží dostávají k základní i urgentní lékařské péči. A to zejména kvůli špatné bezpečnosti, velkým vzdálenostem a chudobě. Navíc v mnoha zdravotnických zařízeních není dostatek personálu a nezbytného vybavení, upozorňují Lékaři bez hranic ve své nové zprávě nazvané Kontrola reality: Opomíjená krize zdravotnictví v Afghánistánu.







„Máme strach v noci chodit ven. Než se vydáme do nemocnice, čekáme vždy do rozednění. Je to tak u všech členů rodiny. Když je někdo z nich nemocný, čekáme. Platí to, i když umírá,“ svěřil se Lékařům bez hranic pečovatel jedné z pacientek v porodnici nemocnice Boost ve městě Laškargáh v provincii Hílmánd.