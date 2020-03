Trump suspendoval cesty do USA pro občany EU - avšak ne Británie

12. 3. 2020

Během dneška výrazně vzrostl počet pozitivních případů. V tuto chvíli jich máme 94. To je o 31 víc než včera večer. Případy jsme dnes zaznamenali v Praze, Středočeském, Karlovarském, Plzeňském, Olomouckém, Moravskoslezském, Zlínském, Libereckém, Jihočeském a Jihomoravském kraji. — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) March 11, 2020

Velmi užitečný zdroj o aktuálním stavu epidemie koronaviru ve všech zemích světa: https://www.worldometers.info/coronavirus/



- Nesahejte na veřejnosti na madla a jiná držadla. Pokud jste nuceni se držet madla v metru nebo tyče v autobuse, nesahejte si na obličej, dokud si neumyjete ruce, doporučuje hlavní britský státní zdravotník prof. Witty.

- Zákaz cestování do USA - včetně občanů České republiky - má začít v pátek o půlnoci a platit třicet dní .Evropská unie prý proti koronaviru "včas nezasáhla". Pro Británii zákaz neplatí. Není jasné, zda zákaz platí i pro občana EU, který by cestoval přes Británii.

- Herec Tom Hanks s manželkou jsou nakaženi koronavirem. Jsou v Austrálii, kde natáčejí film o Elvisovi.

- Počet nakažených přesáhl 126 000 a zemřelo více než 4600 osob.

- Japonsko bylo varováno, že se musí připravit na zrušení olympijských her.

- Asijské burzy znovu poklesly, pokles se očekává i v Evropě a v USA.



