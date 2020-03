Donald Trump představuje největší riziko v boji s pandemií koronaviru

13. 3. 2020 / Daniel Veselý

List New York Times dnes, to jest v pátek třináctého, publikoval text , v němž představitelé z Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) a epidemiologové z celého světa představili nejhorší možný scénář týkající se případných úmrtí na koronavirus ve Spojených státech. Tato děsivá prognóza byla známa už minulý mésíc: 160 až 214 milionů lidí by se mohlo koronavirem narazit, přičemž 200 tisíc až 1,7 milionu infikovaných osob by mohlo přijít o život. Podle kalkulací CDC by v USA mohlo být hospitalizováno 2,4 až 21 milionů lidí, avšak k dispozici je pouze 925 tisíc lůžek s ošetřujícím personálem. Národní systém zdravotní péče by za této situace mohl zkolabovat. Tolik dnešní New York Times .

Mezitím americký prezident Donald Trump na Twitteru na CDC útočí a svaluje svoji vlastní neschopnost a idiocii na předchozí administrativu. Zdůrazňuji, že Donald Trump přes časem označil koronavirus za hoax, jehož prostřednictvím jej chce Demokratická strana zlikvidovat, a sám se považuje za odborníka na vědu (!). Šokující a vpravdě absurdní nezpůsobilost, s níž Bílý dům přistupuje k tomuto globálnímu riziku, mi vyráží dech. Oranžový klaun, jenž se obklopil bezpáteřními patolízaly, jakými jsou Mike Pence nebo Mike Pompeo, je naprosto nekompetentním idiotem, který představuje největší riziko v celosvětovým bojem proti pandemii koronaviru.

Americký zdravotní systém zoufale a naléhavě potřebuje radikální reformu, jak pomalu, ale jistě připouštějí přední americké televizní stanice, jež do omrzení tvrdily, že je to moc nákladné a politicky neprůchodné. Zajisté, pokud je v sázce téměř bilion dolarů ročně, o něž by v případě zavedení všeobecného zdravotního pojištění přišly zdravotní pojišťovny a farmaceutický průmysl, vždy se najdou dobře placené mluvící hlavy, které Američanům polopatě vysvětlí, proč je to nemožné. A to navzdory nedávno zveřejněné studii lékařského časopisu The Lancet, podle níž by státem garantovaná zdravotní péče nejen ušetřila stovky miliard dolarů ročně, ale i desítky tisíc lidských životů ročně.

Leč jediným americkým politikem prosazujícím Medicare For All je „radikál“ Bernie Sanders, o němž tradiční sdělovací prostředky do omrzení tvrdí, že je jednoduše „nezvolitelný“. Sledujme tuto frašku až do hořkého konce a držme Američanům palce, aby se tento černý scénář nenaplnil.