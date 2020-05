Trumpova demoliční četa proti světu i vlastní zemi

11. 5. 2020 / Daniel Veselý

Trumpův Bílý dům po zdlouhavých jednáních zablokoval rezoluci Rady bezpečnosti OSN volající po globálním příměří – jako by snad dobře živení američtí zbrojaři neměli co jíst. Ale žerty stranou: Washington sabotáží této rezoluce, jakož i stažením amerických financí ze Světové zdravotnické organizace (WHO) uprostřed zuřící pandemie odsoudil neznámý počet lidí k jisté smrti. Je zcela zjevné, že právo veta v Radě bezpečnosti OSN je obsoletním mocenským nástrojem, který by měl být neprodleně zrušen.