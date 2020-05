Svět je šokován, že Trump ohledně pandemie mlátí kolem sebe hlava nehlava

15. 5. 2020





Trumpovo výstřední chování, zatímco Američané trpí, vyvolalo po světě hrůzu a zmatek a odcizilo spojence USA



Trumpova vláda opakovaně tvrdí, že Spojené státy v boji proti pandemii "stojí v čele", jenže USA jdou směrem, jímž je svět nechce následovat.



Po celé Evropě, Asii, Africe a Latinské Americe jsou názory na to, jak se Spojené státy stavějí vůči koronavirové krizi, jednohlasně záporné. Reakcí je hrůza, posměch a lítost.



Spojené státy se staly globálním ohniskem pandemie. Trump sdělil minulý týden Republikánům, že vedl telefonní rozhovory s Angelou Merkelovou, Shinzo Abem a dalšími - nejmenovanými - světovými politiky a tvrdil, že "tolik z nich, téměř všichni z nich, řekl bych všichni z nich" jsou přesvědčeni, že USA v boji proti pandemii "stojí v čele světa".

Nikdo z politiků, o nichž se Trump zmiňoval, nic takového neřekl. Při všech etapách krize byli evropští politikové šokováni, že s nimi Trump vůbec nic nekonzultoval - například když dne 12. března pozastavil cestování z Evropy do USA, aniž by to sdělil Bruselu. O týden později obvinil Berlín Trumpa z "nepřátelského aktu", když se Trump pokusil nabídnout "velké finanční částky", aby německá firma, pracující na vakcíně, přesunula své výzkumné oddělení do USA.Trumpovo náhlé rozhodnutí zrušit financování Světové zdravotnické organizace minulý měsíc přišlo také jako šok. Šéf EU pro zahraniční politiky, Josep Borrell, bývalý španělský ministr zahraničí, napsal na Twitteru: "Není důvod, který by toto rozhodnutí ospravedlnil ve chvíli, kdy je zapotřebí více než kdy předtím úsilí Světové zdravotnické organizace v boji proti koronavirové pandemii."Z průzkumu veřejného mínění provedeného ve Francii minulý týden vyplynulo, že daleko nejdůvěryhodnějším světovým politikem je Angela Merkelová. Jen 2 procenta dotazovaných měla důvěru, že Trump vede svět správným směrem. Jen Boris Johnson a Xi Jinping zaznamenali horší výsledky.Z průzkumu veřejného mínění, provedeného v Británii skupinou British Foreign Policy Group vyplynulo, že 28 procent Britů důvěřuje Spojeným státům, že jsou schopny jednat odpovědně na světové scéně. Je to od ledna pokles o 13 procent a největší pokles důvěry je mezi voliči Konzervativní strany.Dacian Cioloș, bývalý rumunský premiér, který nyní stojí v čele skupiny Renew Europe v Evropské parlamentě, shrnul tento týden všeobecný evropský názor poté, co byly zveřejněny statistiky úmrtí v USA."Postpravdivé komunikační techniky, kterých využívají hnutí pravicového populismu, prostě v boji proti COVIDU-19 nefungují. A vidíme, že ten populismus stojí životy."Po celém světě odcizila Trumpova reakce podle hesla "Amerika na prvním místě" těsné spojence USA. V Kanadě vyvolal rozhořčení příkaz Bílého domu zastavit dodávky životně důležitých ochranných masek N95 pro kanadské nemocnice.Premiér Ontaria, Doug Ford, který předtím několikrát promluvil na podporu Donalda Trumpa, uvedl, že toto rozhodnutí bylo jako dopustit, aby během krize člen vaší rodiny hladověl. "V krizi teprve poznáte, kdo jsou vaši přátelé. A myslím, že za poslední dva dny je zcela jasné, kdo jsou naši přátelé," uvedl Doug Ford.V zemích, které jsou známy svými chronickými problémy s nefunkční vládou, jsou lidé ohromeni, že se k nim nyní připojily i Spojené státy.Esmir Milavić, šéfredaktor bosenské televize N1, konstatoval tento týden ve vysílání: "Bílý dům je naprosto nefunkční a nemluví jednotným hlasem. Viceprezident má roušku, prezident ne, někteří pracovníci mají roušku, jiní ne. Každý si dělá, co chce. Jak míjí čas, Bílý dům vypadá stále více jako Balkán."Poté, co Trump doporučil, aby si lidé píchali injekce sava, řekl Beppe Severgnini, komentátor italského listu, v televizním rozhovoru: "Dostat se do hlavy Donalda Trumpa je obtížnější než najít vakcínu pro koronavirus. Nejprve rozhodl, že Spojené státy mají být uzamčeny, pak ale podporoval protesty proti uzamčení země, které předtím podpořil. Je to jak film od Mela Brookse.Některé země světa vydaly varování, aby lidé nenásledovali "zdravotní doporučení" přicházející z Bílého domu, týkající se pití dezinfekce a braní hydroxychorochinu, což je lék proti malárii, který proti COVIDU-19 nefunguje a je potenciálně smrtelný.Vláda Nigérie vydala varování, že "neexistují důkazy, že by chlorochin proti koronavirové infekci vůbec fungoval" poté, cov Lagosu tři lidé skončili v nemocnici, protože se tímto lékem předávkovali. Nicméně to vedlo k pětinásobnému stoupnutí ceny chlorochinu.Trumpovo rozhodnutí neúčastnit se globálního úsilí najít vakcínu a jeho rozhodnutí odebrat na vrcholu pandemie financování Světové zdravotnické organizaci, vyvolalo světové rozhořčení a stížnosti, že se Spojené státy vzdaly svého globálního vůdcovství."Pokud je nějaký světový politik, kterého lze obvinit, že se postavil ke koronavirové krizi špatně, je to Donald Trump, jehož původní přezíravost vůči COVIDU-19 zřejmě stála tisíce Američanů jejich životy, napsal komentář konzervativního brazilského listua pokračoval: "I podle měřítek jeho chování je míra drzosti naprosto překvapující u držitele funkce, která do doby jen před několika lety byla vzorem vůdcovství v demokratickém světě."V Číně pocitují komentátoři státních médií jasnou úlevu, že šaškoviny Donalda Trumpa neutralizovaly určitou část hněvu, který by byl jinak zaměřen na Peking.Editor anglicky vydávaného listuHu Xijin napsal na Twitteru: "Americký systém považovalo mnoho Číňanů za atraktivní. Ale během této pandemie vidí Číňané naprostou nekompetentnost americké vlády při zvládání pandemie, nezájem o osudy lidských životů a otevřené lhaní. Politická svatozář Washingtonu tak zmizela."Německý týdeníktaké konstatoval, že se samotnému Trumpovi podařilo uchránit Peking před nejhoršími důsledky svých chyb.Podrobnosti v angličtině ZDE