Neplivej do studny...

11. 5. 2020 / František Hezoučký

Pro občany Ruské federace, ale i další národy, které kdysi v rámci Rudé armády vybojovali vítězství proti nacistickému Německu, ještě dlouho zůstane Velká vlastenecká válka nejemotivnější vzpomínkou, a Den vítězství největším, zcela výjimečným svátkem v roce. Jiné národy to sotva pochopí. Náš národ by to ale pochopit měl. Nacisté nám, stejně jako ostatním Slovanům, židům a dalším „méněcenným“ národům chystali stejný osud: vyhlazení nebo zotročení,

Po roce 1968 jsem Sovětskému svazu přál jen to nejhorší. Invaze zlikvidovala naše sny o svobodné společnosti. K těm, kteří dnes převracejí dějiny, se ale nepřidám. Nejde jen o sochu maršála Koněva, ta byla spíš nezdařeným symbolem úcty těm 140 tisícům padlých vojáků Rudé armády na území Československa. Všem totiž sochu nepostavíme. Jde zejména o ztrátu historické paměti, ale i elementární vděčnosti všem, kdo bojovali i za naše životy – Rusům, Bělorusům, Ukrajincům, Gruzínům, Arménům, Čečencům, Kazachům, Turkmenům, Uzbekům, …. Že už je to dávno? Ta hrůza druhé světové války je ve světě stále všudypřítomná.

Byly doby, kdy jsme odstraňovali pomníky Habsburků, abychom je nyní znovu postupně instalovali, protože jsme přece jen pochopili, že i oni patří k naší historii. Stejně jako Radecký, nebo Fučík. Někomu postavíme pomník, někomu ho zbouráme, přejmenujeme náměstí, jehož název byl pěkný, poetický, a dáme mu jméno ne abychom někoho uctili, ale abychom někomu udělali naschvál. Bez lidského taktu …

Italský historik ekonomie Carlo Cipolla napsal mj. esej o základech lidské stupidity. Z oné eseje lze pochopit, proč se často chováme jako idioti. Cipolla píše, že i lidé, které kdysi považoval za racionální a inteligentní, dokážou být neuvěřitelně stupidní. Cipolla také dospěl k poznání, že stupidita je daná geneticky a ne kulturně. Podle Cipolly je stupidní člověk ten, který způsobí ztráty jinému člověku, nebo skupině osob, aniž z toho má sám jakýkoliv užitek; dokonce může i sám utrpět ztrátu. Jak jinak chápat jednání řady našich – nejen regionálních – politiků.

Občané by si zajisté přáli mít politiky nejen chytré, ale i moudré a rozvážné, kteří by byli pro národ pozitivními vzory. Zatím se to moc nedaří. A tak teď (doufejme že jen do dalších voleb) vede neslavná „pražská trojka“. I ona by si ale mohla k svému dobru připomenout přísloví: „Neplivej do studny, možná se z ní sám budeš potřebovat napít.“