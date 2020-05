Donald Trump: Máme příliš mnoho případů nákazy, protože příliš mnoho testujeme

Gary Lineker: "Kdybyste nedělali tolik testů na těhotenství, nebylo by tolik těhotenství."

Trump: "Máme více případů nákazy než kdokoliv jiný na světě. Ale proč? Protože víc testujeme. Když testujete, objevíte případ. Když testujete, zjistíte, že něco na lidech je špatně. Kdybychom netestovali, měli bychom velmi málo případů. Oni to nechtějí napsat. Ale to přece dává rozum!"



If you didn’t have many pregnancy tests, you wouldn’t have many pregnancies. https://t.co/JKJ6BYl30o