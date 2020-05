Jak odpojit klíčové dodavatelské řetězce od Číny

15. 5. 2020

Velmocenské soupeření mezi Washingtonem a Pekingem se přiostřuje. Americká snaha zadržet vzestup Číny je nyní zcela zjevná, když Trumpova administrativa (právem) viní Čínu, že nedokázala zadržet koronavirovou pandemii, napsal Jonathan Schanzer.

Ale americká touha izolovat Čínu politicky a ekonomicky není ničím jednoduchým. Čína je první nebo druhou největší ekonomikou světa, v závislosti na metrice. A v důsledku naší dlouhodobé snahy svést Čínskou komunistickou stranu ke kapitalismu Amerika a její spojenci silně závisí na čínském zboží a Čínou kontrolovaných dodavatelských řetězcích.

Uprostřed pandemie je touha ekonomicky se odpojit od Číny bezprostředně posílena faktem, že Čína je klíčovým americkým dodavatelem léků (včetně antibiotik) i zdravotnického vybavení. Ve skutečnosti Čína představuje druhého největšího exportéra léků do USA a jednotlivě největšího exportéra zdravotnického zařízení.

Je jasné, že Amerika musí diverzifikovat. A ukazuje se, že atraktivní alternativy může nabídnout Blízký východ.

Hlavní důvod, proč USA outsourcovaly tento klíčový dodavatelský řetězec do Číny, lze shrnout do dvou slov: Levná práce. Náklady na výrobu antibiotik nebo zdravotnického zařízení by se zvýšily, možná podstatně, pokud by byly tyto věci vyráběny doma. Proto američtí partneři jako Jordánsko a Egypt, kteří mají vlastní farmaceutické výrobní kapacity, mohou představovat třetí cestu. Obě země mohou nabídnout levnou práci. A i když produkce v těchto zemích zahrnuje určitá geopolitická rizika, ve srovnání s těmi čínskými blednou.

Se svou bohatou historií v oblasti biotechnologie a farmaceutických výrobků může patrně Izrael sehrát svou roli při ustavení egyptských a jordánských dodavatelských řetězců. Konkrétně existuje možnost posílit existující rámec Kvalifikovaní průmyslové zóny (Qualified Industrial Zone, QIZ), který má zajistit dodatečné ekonomické výhody. Kongres schválil vytvoření QIZ v polovině 90. let, aby umožnil Jordánsku a Egyptu bezcelně exportovat do USA. Cílem bylo pomoci navázat silnější ekonomické a diplomatické vztahy mezi Izraelem a jeho dvěma bývalými nepřáteli - a podpořit vřelejší, prosperující mír.

Cíl posílit tyto aliance při současné podpoře ekonomik amerických partnerů je stejně důležitý jako v 90. letech. Je dokonce dnes ještě důležitější kvůli ekonomické devastaci způsobené koronavirem.

A ještě více spěchá diverzifikace amerických dodavatelských řetězců. Čas udělat to je právě teď. A Blízký východ může představovat vynalézavé řešení.

