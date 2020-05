Putin bude otevírat Rusko, navzdory drastickému nárůstu nákaz

Průběžné zpravodajství:

12. 5. 2020

Foto: Památník za ruské zdravotníky, zemřelé na koronavirus v Petrohradě



Velmi užitečný zdroj o aktuálním stavu epidemie koronaviru ve všech zemích světa: https://www.worldometers.info/coronavirus

- Údaje MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE. 11.5. bylo v ČR registrováno 11.5. bylo v ČR registrováno 8176 nakažených, v nemocnici bylo 233 osob a 282 osob zemřelo.





Nikde jsme se nedočetli kolik lidí v ČR letos zemřelo v březnových, dubnových a květnových týdnech ve srovnání se statistickým průměrem pro tyto týdny z předchozích let. To je totiž jediná spolehlivá informace o počtu mrtvých na koronavirus. Zjišťují to novináři v USA, v Británii i v dalších zemích. (JČ) - Upozornil nás František Vančura, že zatím tato data nejsou dostupná: ZDE

- Proč na koronavirus umírá více mužů než žen? Muži mají vyšší míru klíčového enzymu, kterého koronavirus využívá k tomu, aby nakazil buňky. Enzym ACE2 (enzym konvertující angiotensin) se vyskytuje v srdci, v ledvinách a v dalších orgánech. Hraje roli v tom, jak se koronavirus dostává do plic.- Počet oficiálně registrovaných globálních úmrtí dosáhl 285 445 osob. Oficiálně je registrováno nejméně 4 168 427 nákaz. Tyto údaje jsou zřejmě daleko nižší, než jsou skutečné počty.- Zaměstnancům Bílého domu bylo nařízeno, aby nosili roušky.- Trump byl obviněn z rasismu na své tiskové konferenci. Řekl reportérce čínského původu, ať se jde ptát do Číny.- Německo informuje o nárůstu nových nákaz poté, co uvolnilo uzamčení země. Angela Merkelová krátce, ale důrazně žádala Němce, aby udržovali odstup a nosili roušky. V Německu bylo do pondělí odpoledne zaznamenánoé 172 658 infekcí a 7681 lidí zemřelo.