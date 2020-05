Koronavirus: Lidé nad 65 umírají 34x častěji než osoby nepenzijního věku

14. 5. 2020



Úmrtnost na koronavirus v populaci je relativně nízká, ale risk závisí na pohlaví, etnicitě, třídní příslušnosti a na tom, zda se stýkáte s větším množství příslušníků veřejnosti



Z oficiálních statistických dat v Británii vyplývá, že lidé v produktivním věku umírají 34krát méně často než lidé starší 65 let.



Asi k 12 procentům všech úmrtí s vazbou na COVID-19 - celkem 4066 úmrtí - došlo u lidí mladších 65 let. Na COVID-19 zemřelo v Británii 30 978 osob starších 65 let.



V kategorii lidí mladších 65 let zemřelo 8,4 osob na 100 000 lidí, v kategorii nad 65 let zemřelo 286 osob na 100 000 lidí.



V kategorii lidí mladších 45 let zemřelo jen 401 osob na koronavirus, je to jen 1 smrt na 100 000 lidí, neboli asi 1 procento všech úmrtí.







Jenže věk je jen jedním faktorem, který ovlivňuje zranitelnost jednotlivce vůči koronaviru. Z výzkumu vyplývá, že růst rizika také závisí na etnicitě, na sociální deprivaci, na předem existujících chorobách a na typu zaměstnání.



Úmrtnost v aktivní populaci se liší podle pohlaví. Úmrtnost mužů je 9,9 osob na 100 000 lidi, úmrtnost žen je 5,2 osob na 100 000 lidí. Úmrtnost britských černochů a Pákistánců v britských nemocnicích byla 2,5 krát vyšší než úmrtnost bělochů. Oblasti v Británii, kde žije větší počet nebělochů, mají větší úmrtnost na koronavirus.



Z údajů britského vládního statistického úřadu zveřejněných v pondělí vyplývá, že lidé pracující ve špatně placených manuálních zaměstnáních mají daleko větší riziko úmrtí na COVID-19.



Muži ve špatně placených zaměstnáních umírají téměř čtyřikrát častěji než osoby profesně vysoce kvalifikované. Mužů ve špatně placených manuálních zaměstnáních umírá na COVID-19 21,4 na 100 000 osob, pracovníků v úřednických a profesních zaměstnáních umírá 5,6 na 100 000 osob.



Vysokou míru úmrtnosti mají bezpečnostní stráže, pečovatelé v pečovatelských institucích, stavební dělníci, uklízeči, taxíkáři, řidiči autobusů, kuchaři a prodavači v obchodech.



Rizikovým faktorem je styk s veřejností. Je také známo, že muží a ženy z dělnické třídy mají horší zdraví než bohatší lidé. Avšak nejvyšší úmrtnost je v špatně placených zaměstnáních, jejichž součástí je styk s veřejností. Například taxíkáři a řidiči autobusů mají vysokou úmrtnost, protože mají styk s veřejností, kdežto řidiči kamionů (kteří se s veřejností nestýkají) nikoliv.



Podrobnosti v angličtině



Jenže věk je jen jedním faktorem, který ovlivňuje zranitelnost jednotlivce vůči koronaviru. Z výzkumu vyplývá, že růst rizika také závisí na etnicitě, na sociální deprivaci, na předem existujících chorobách a na typu zaměstnání.Úmrtnost v aktivní populaci se liší podle pohlaví. Úmrtnost mužů je 9,9 osob na 100 000 lidi, úmrtnost žen je 5,2 osob na 100 000 lidí. Úmrtnost britských černochů a Pákistánců v britských nemocnicích byla 2,5 krát vyšší než úmrtnost bělochů. Oblasti v Británii, kde žije větší počet nebělochů, mají větší úmrtnost na koronavirus.Z údajů britského vládního statistického úřadu zveřejněných v pondělí vyplývá, že lidé pracující ve špatně placených manuálních zaměstnáních mají daleko větší riziko úmrtí na COVID-19.Muži ve špatně placených zaměstnáních umírají téměř čtyřikrát častěji než osoby profesně vysoce kvalifikované. Mužů ve špatně placených manuálních zaměstnáních umírá na COVID-19 21,4 na 100 000 osob, pracovníků v úřednických a profesních zaměstnáních umírá 5,6 na 100 000 osob.Vysokou míru úmrtnosti mají bezpečnostní stráže, pečovatelé v pečovatelských institucích, stavební dělníci, uklízeči, taxíkáři, řidiči autobusů, kuchaři a prodavači v obchodech.Rizikovým faktorem je styk s veřejností. Je také známo, že muží a ženy z dělnické třídy mají horší zdraví než bohatší lidé. Avšak nejvyšší úmrtnost je v špatně placených zaměstnáních, jejichž součástí je styk s veřejností. Například taxíkáři a řidiči autobusů mají vysokou úmrtnost, protože mají styk s veřejností, kdežto řidiči kamionů (kteří se s veřejností nestýkají) nikoliv.Podrobnosti v angličtině ZDE

0