Ještě k hned neviděným předstupňům 2. světové války?

12. 5. 2020 / Miloš Dokulil





(Ale též nečekané přemostění k její dohře)

Kupodivu cesta ke 2. světové válce byla nastoupena dnes běžně neznámými lidmi a ne zrovna v okamžitě proslulém „koutě“ tohoto světa. Už 5. ledna 1919 byla v Mnichově založena Německá dělnická strana („DAP“). V září 1919 na jednu z jejích schůzí zavítal zrovna tehdy taky zcela neznámý Adolf Hitler. Bylo to v jedné pivnici. Do roka a do dne po svém založení (24. února 1920) byla ta strana na naléhavý Hitlerův podnět přejmenovaná na „NSDAP“ (tj. česky na „Národně-socialistickou německou dělnickou stranu“). Už 29. července 1920 stál Hitler v čele té malé strany a krátce nato založil v ní Tělovýchovný a sportovní odbor, z něhož se mělo docela rychle – 5. října 1921 – navíc vylíhnout „SA“ (tj. „Úderné – či Útočné – oddělení“). (Pozdější „Ochranný oddíl“, v obávané pak zkratce „SS“, vznikl 4. dubna 1925; jako původně jenom osobní Hitlerova stráž.)