Donald Trump nemá žádný plán

15. 5. 2020

Každý týden umírají tisíce lidí, ekonomika se hroutí a prezident je zcela k ničemu, píše David A. Graham.

Uplynulo 111 dní od ohlášení prvního případu onemocnění koronavirem ve Spojených státech. Uplynulo 57 dní od doby, kdy prezident vydal pravidla sociálního distancování a 12 dní od doby, kdy přestala platit.

Ale Trumpova administrativa dosud nemá plán, jak se vyrovnat s globální pandemií nebo jejími následky. Prezident zpochybnil potřebnost vakcíny nebo rozšiřování testů. Nemá žádný srozumitelný plán sledování kontaktů. Nemá žádnou představu o léčbě mimo léku remdesiviru, od doby kdy jeho marketingová kampaň pro lék hydroxychlorokin skončila katastrofou. A tváří v tvář nejhorší ekonomické situaci od Velké deprese Bílý dům nemá také žádný plán, kromě donkichotské naděje, že spotřebitelská poptávka se obnoví, jakmile dojde ke znovuotevření obchodů.

Pokud jde o padající ekonomiku, která minulý pátek zaznamenala nejhorší údaje o zaměstnanosti od doby, kdy se vedou záznamy, ale Trump pokrčil rameny. "Nespěcháme, nespěcháme," prohlásil.

Prezidentova nehybnost tváří v tvář největší krizi jeho prezidentství a největší politické hrozbě během něj je ohromující. Samozřejmě, Trump již dříve čelil smrtícím politickým hrozbám; před méně než pěti měsíci se stal teprve třetím prezidentem v americké historii, který čelil impeachmentu. Prokázal podivuhodnou schopnost přežít poškozující situace. A jeho plány skeptici často označovali za nemoudré, nerealistické nebo zjednodušené. Tato situace je však jiná: Tváří v tvář krizi na několika frontách zřejmě nemá vůbec žádný plán.

Reportéři z Bílého domu tvrdí, že prezident je v soukromí "sklíčený a v šoku kvůli klesající popularitě". Chování na veřejnosti prozrazuje jeho stres. V nekonečném hledání zloduchů se pustil do bývalého prezidenta Baracka Obamy. Hluboce je angažován v dalších snahách posílit jeho šance, včetně kampaně proti korespondenční volbě. Řada expertů tvrdí, že je nezbytná kvůli ochraně zdraví voličů, ale Trump (bez vážnějších důkazů) dospěl k závěru, že by v listopadu pomohla Demokratům.

Ale během toho všeho Trump vykazuje jasnou vůli zvítězit a instinkt pro to, co to vyžaduje. To dělá z jeho neschopnosti předložit byť jen náznak plánu skutečnou záhadu. Počet mrtvých v USA překročil 81 000, což je hranice, o níž Trump v minulosti prohlásil, že nikdy nebude překročena. Přednedávnem nabídl jako realističtější údaj 100 000. Bude pak prezident mít plán pro pandemii? V tuto chvíli nespěchá.

