Jak potrestat obce a regiony za zvládnutí pandemie?

15. 5. 2020 / Karel Dolejší

Zatímco stát má možnost do určité míry pokrýt rozpočtový schodek dluhopisy, pro kraje a obce je obdobná situace mnohem a mnohem komplikovanější.

Ne že by snad i bez vládního podrazu neexistovaly příklady děsivého hospodaření během pandemie. Například na čunkovském Valašsku Zlínský kraj právě schválil výstavbu nové nemocnice, na niž i před pandemickou recesí nedal dohromady ani polovinu potřebných prostředků - takže si v současných podmínkách fakticky zadělal na bankrot.

To ovšem vládu a premiéra nikterak neomlouvá - naopak.

Obce a kraje spolu s občanskou společností během počáteční fáze pandemie v Česku nesly největší část břemene improvizovaných protiopatření. Stát jim nezajistil nic než zákazy a příkazy. A teď obce a kraje ještě oškube, aby mohl vyplatit kompenzace podnikatelům.

Kardinální otázka ovšem zní, zda podobná situace může v dnešní ČR vůbec ještě někoho překvapovat.

S ohledem na fakt, že se do dvou nejvyšších ústavních funkcí prolhaly osoby daleko překračující rámec obvyklého pravidla "Nikdo vám nemůže dát tolik, kolik my vám můžeme slíbit", napsal psychiatr Radkin Honzák: "Jen zcela mentálně defektní jsou schopni uvěřit, že nám vláda sdělovala pravdu; od samého začátku lhala, jak se její šéf naučil u svých školitelů" ZDE. Skutečně překvapen tedy nikdo být nemůže. Leda snad v souladu s okřídleným anglickým úslovím: "Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me."

Je nicméně zbytečné opakovat "absolventům vysoké školy života" ohánějícím se výrazivem jako "koránovirus", kteří zjevně touží být politiky obelháváni a zneužíváni, že jsou obelháváni a zneužíváni.

Co je totiž pro jednoho námitka, pro druhého může představovat to nejzákladnější východisko.

Ba dokonce je i pramenem perverzního uspokojení.

S masochistickými voliči toužícími za každou cenu po prázdných slibech vzdušných zámků - voliči kdysi velmi nepřesně označovanými za "levicové" - zkrátka nenaděláte nic.