Počet mrtvých na koronavirus globálně překročil 300 000

Průběžné zpravodajství:

15. 5. 2020

- Globálně registrovaný počet mrtvých dosáhl počtu 300 074, téměř 4,5 milionu lidí je nakaženo. Skutečný počet mrtvých po světě je zřejmě daleko vyšší než údaje, které poskytují vlády.- Vakcína pro koronavirus musí být k dispozici, trvá na tom Evropská unie, poté, co se britský generální ředitel francouzské farmaceutické firmy Sanofi vyjádřil, že firma rezervuje první zásilky vakcíny pro Spojené státy. "Vakcína proti COVIDU-19 musí být globální veřejné dobro a přístup k ní musí být rovný a univerzální," zdůraznil mluvčí Evropské komise Stefan de Keersmaecker.- 36 milionů Američanů je nyní nezaměstnaných a další 3 miliony požádaly o podporu v nezaměstnanosti.- Evropská komise suspendovala dodávku 10 milionů roušek z Číny, poté, co si dvě země stěžovaly, že jsou nízké kvality.

To je totiž jediná spolehlivá informace o počtu mrtvých na koronavirus. Zjišťují to novináři v USA, v Británii i v dalších zemích. (JČ) -Upozornil nás František Vančura, že zatím tato data nejsou dostupná: ZDE

- Vlády, zdravotnické úřady a instituce občanské společnosti musejí naléhavě začít řešit duševní problémy, které vyvolala koronavirová pandemie, konstatoval generální tajemník OSN António Guterres.







- Koronavirus se nyní šíří v USA do republikánských okresů. ZDE



- Britští učitelé mají podle zákona právo odmítnout vrátit se do škol, pokud mají obavu, že bude jejich zdraví ohroženo, upozorňují učitelské odbory. Vláda chce od června otevřít základní školy v Anglii. - ZDE - Komentátor Martin Kettle upozorňuje, že vládě Borise Johnsona se dále daří rozbíjet Británii. Jeho kroky k rozvolnění uzamčení země nepřijaly Skotsko, Wales ani Severní Irsko. Angličané teď smějí jet automobilem na výlet, nikoliv však do Walesu, do Skotska a do Severního Irska. Při pokusu vstoupit na území těchto zemí budou Angličané zatčeni. Nestalo se stovky let, aby byly tyto země uzavřené Angličanům, konstatuje Kettle. ZDE







- Činitelé v Bangladéši oznámili, že první případy nákazy koronavirem se vyskytly v uprchlických táborech muslimů Rohingya. Je to téměř milion lidí, kteří před dvěma lety museli uprchnout před vražděním v Myanmaru.- Ruský úřad pro dozor nad tiskem Roskomnadzor vyšetřujepoté, co oba listy upozornily, že ruské úřady vydávají snížené údaje o počtu úmrtí na koronavirus v Rusku. Roskomnadzor studuje, zda oba listy porušily zákony proti šíření dezinformací. List Financial Times na to nereagoval,uvedl, že si za svou analýzou stojí.- Rakouský kancléř Sebastian Kurz byl ve čtvrtek kritizoval, že se kolem něho těsně shromáždili občané během jeho návštěvy do Kleinwalsertalu v západním regionu Rakouska Vorarlberg. Rakousko ve čtvrtek zaznamenalo 61 nových infekcí, což je velký pokles od vrcholu tamější epidemie 26. března, kdy jich zaznamenalo 1321. Celkový počet registrovaných infekcí v Rakousku je nyní 16 058. Devět dalších lidí zemřelo v Rakousku na COVID-19, celkový počet mrtvých v Rakousku je 626.- V Itálii ve čtvrtek zemřelo na koronavirus dalších 262 lidí, o 67 více než ve středu. Celkem v Itálii zemřelo 31 368. Počet nových infekcí stoupl o 992, ve středu o 888. Více než 500 nákaz bylo zaznamenáno v těžce postižené Lombardii. Počet lidí v nemocnicích a v intenzivní péči klesá. Itálie dosud registrovala 223 092 nákaz.