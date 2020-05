Rebely za klima čekal před Ministerstvem financí tvrdý zásah policie

14. 5. 2020

Na závěr dnešního protestu proti rozšiřování pražského letiště musela zasahovat policie. Tři členové hnutí Extinction Rebellion byli zadrženi poté, co na budovu ministerstva přes šablonu nastříkali nápis „55 miliard?,“ čímž chtěli dle svých slov poukázat na nesmyslnost vládní investice v uvedené výši do navýšení kapacity Letiště Václava Havla.

Před tímto zákrokem protest probíhal vcelku pokojně. V 15:00 se členové hnutí Extinction Rebellion sešli před ministerstvem společně s obyvateli vesnických části Prahy 6 Nebušice a Suchdol. Koordinátorem akce byl také Vít Masare, spolupředseda pražských Zelených a iniciátor petice "55 miliard pro budoucnost nebo do luftu?" Petici bylo možné na místě i podepsat. S nelegálním vytvářením vzkazu na budově ministerstva začali rebelové až po oficiálním zakončení akce. Zatýkání bylo vyhrocené, jeden z rebelů Arne Springorum odmítal přestat nanášet barvu a policie se uchýlila k donucovacím prostředkům. Jeden ze strážníků rebela zaklekl a v leže mu nasadil pouta.

Smyslem akce, jejíž oficiální znění bylo "Peníze do krajiny, ne do luftu" bylo poukázat na nesmyslnost investic do leteckého průmyslu v době klimatické krize. „V čase, kdy bychom měli napnout všechny síly a všechny finanční prostředky, abychom odvrátili klimatickou katastrofu, je záměrem naší vlády rozšířit letiště za 55 miliard, a tím umožnit, aby letecké motory nad českou republikou přispívaly ke globálnímu oteplení ve dvojnásobné míře oproti dnešku,“ prohlásil na místě rebel Šimon Pešta. Obyvatelé Nebušic a Suchdola se pak k protestu přidali zejména kvůli silnému hlukovému znečištění, které je ve vesnicích už i tak na hraně snesitelnosti. Starosta Nebušic Viktor Komárek se na místě vyjádřil, že by se nemohl podívat svým vnoučatům do očí, kdyby proti plánovanému rozšíření letiště nezasáhl.