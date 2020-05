Jak otevřít ekonomiku s využitím slabé stránky koronaviru

12. 5. 2020





Lidé by měli pracovat ve čtrnáctidenních cyklech. Čtyři dny a pak deset dnů doma, argumentují v deníku New York Times izraelští profesoři počítačové a systémové biologie Uri Alon, Ron Milo a ekonom Eran Yashiv.



Mělo by se tak využívat slabosti koronaviru - totiž jeho latentního období, tří dnů, které to v průměru trvá mezi okamžikem, kdy je člověk nakažen, a dobou, odkdy může nakazit druhé.



Lidé by měli pracovat v dvoutýdenních cyklech, čtyři dny by měli být v práci a pak v době, kdy už je pravděpodobnost, že by mohli být nakaženi, by měli trávit 10 dní doma v karanténě.





Ta strategie funguje ještě lépe, když se obyvatelstvo rozdělí na dvě skupiny domácností, které se v práci střídají po čtrnáctidenních intervalech.



Školy v Rakousku zahajují používání jednodušší verze: od 18. května budou dvě skupiny studentů chodit do školy pět dní pokaždé jednou za čtrnáct dní.



Z modelů, které zmínění vědci vytvořili ve Weizmannově institutu v Izraeli, předpovídají, že tento čtrnáctidenní cyklus dokáže omezit reprodukční míru nákazy virem - tedy průměrný počet lidí, které každý nakažený nakazí - pod číslo 1. Takže cyklus 4-10 dnů by dokázal epidemii potlačit, ale umožnil by udržitelnou ekonomickou činnost.



I kdyby byl někdo nakažen a bez příznaků, bude v kontaktu s lidmi každých čtrnáct dní jen po 4 dny. Tato strategie také snižuje hustotu lidí v práci a ve školách a snižuje tak přenosnost viru.



Školy by mohly nechat studenty chodit do školy ve dvou alternujících skupinách v každých čtrnácti dnech po dobu čtyř dnů a v ostatních dnech používat onlinových vyučovacích metod. Děti by chodily do školy v týchž dnech, kdy by rodiče chodili do práce. Znamenalo by to, že by podniky mohly fungovat téměř nepřetržitě.



Tato cyklická strategie by měla být součástí celkové strategie vůči koronaviru, včetně sebeizolace osob s příznaky, vyhledávání kontaktů, izolace a ochrany rizikových skupin.



Tuto cyklickou strategii by bylo možno otestovat v omezených regionech po určité zkušební období, třeba měsíc. Pokud by míra infekce začala narůstat, stačí snížit počet pracovních dní. Naopak, kdyby se míra infekce snižovala, je možné počet pracovních dní zvyšovat.



Podrobnosti v angličtině





