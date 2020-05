Afghánistán obnoví "ofenzívní" akce proti Talibánu

13. 5. 2020

Afghánský prezident Ašraf Ghání nařídil afghánským silám obnovit "ofenzívní" akce proti Talibánu, což podle některých analytiků představuje smrtící úder mírovému procesu zprostředkovanému USA, píše Katie Bo Williamsová.

Ghání oznámil své rozhodnutí v projevu k národu v úterý v noci v Kábulu, několik hodin po brutálním útoku na porodnici v západní části města, který zabil 14 žen a dětí. Talibán útok popřel, ale došlo k němu v rámci ostré eskalace násilí této skupiny během 45 dní po podpisu mírové dohody.

"Pokud Talibán nedokáže kontrolovat násilí, nebo jeho sponzoři nyní převedli svůj teror na jiné entity - což bylo od počátku naší hlavní obavou - pak dává malý smysl dál se stýkat s Talibánem při ´mírových jednáních´," uvedl na Twitteru afghánský poradce pro národní bezpečnost Hamdulláh Mohíb.

Afghánská vláda nebyla účastníkem jednání, která vedla k mírové dohodě o Afghánistánu a přesný dopad Gháního oznámení je předmětem debaty. Není jasné, do jaké míry byli před oznámením konzultováni američtí vojenští představitelé v Kábulu, nebo zda budou americké síly podporovat afghánské partnery během obnovené ofenzívy. Také je nejasné, jaký bude dopad na americké plány stahování jednotek.

"V souladu s dohodou budou americké ozbrojené síly pokračovat v provádění obranných úderů proti Talibánu, pokud zaútočí na naše partnery z ANDSF," prohlásil mluvčí Pentagonu podplukovník Thomas Campbell v úterý. "Jak nedávno prohlásil ministr obrany, bude to syrová a hrbolatá cesta, ale politická dohoda je nejlepším způsobem, jak ukončit válku."

Dohoda mezi USA a Talibánem podepsaná v březnu předpokládá okamžité stažení 8 600 amerických vojáků a úplné americké stažení během 14 měsíců. Počáteční stahování probíhalo, i když Talibán útočí na afghánské síly, ale představitelé Pentagonu trvají na tom, že další stahování bude záviset na Talibánu a afghánské vládě, kteří musejí dodržet dohodu.

Jednou z hlavních překážek je výměna zajatců mezi afghánskou vládou a Talibánem, kterou dohoda předpokládá, ale od té doby se stala předmětem obtížných jednání. Téměř jistě se stane obětí Gháního oznámení.

"Řekl bych ´mírová smlouva nikdy neexistovala´ a to byl problém od samého začátku," tvrdí Bill Roggio z thinktanku Foundation for Defense of Democracies. "Vydávali ji za mírovou smlouvu, ale jak je to vůbec možné, když afghánská vláda nikdy nebyla její součástí? Byla to dohoda, která stanovila podmínky amerického stažení, kterou vydávali za mírovou dohodu."

Podrobnosti v angličtině: ZDE