Odstranění Putina "by mohlo vyhlídky Ukrajiny a Běloruska dokonce ještě zhoršit"

11. 5. 2020

Protože Vladimir Putin stál za agresivním přístupem Moskvy k Ukrajině a Bělorusku, mnozí mají za to, že jeho odstranění by otevřelo cestu k navrácení Krymu Ukrajině a upevnění běloruské nezávislosti. Avšak to je omyl, tvrdí Andrej Sannikov.

Postputinovský režim by Kram nevrátil, ačkoliv by mohl omezit vojenské akce v Donbasu, přinejmenším na čas. A také by nepřestal usilovat o pohlcení Běloruska, tvrdí šéf běloruské opozice. Dokonce by mohlo dojít k posílení snah v tomto směru.

Důvodem takových závěrů je povaha Putinem založeného režimu, přístup vlád v Minsku a Kyjevě a slabost Západu, který by se takřka jistě spokojil s ruskými sliby, které by Moskva nehodlala dodržet, místo aby požadoval podstatné změny v jejím chování.

V Bělorusku i v Rusku je naprosto možný palácový převrat. Jenže zatímco v Minsku by se s odchodem Lukašenka celý systém zhroutil, v Rusku vládnou zvláštní služby - a Putin sám je jejich produktem. A protože již dlouho nezaznamenal žádný úspěch, mohou ho také odstranit.

Ruský režim spoléhá na lidi, kteří vyvádějí bohatství do zahraničí, aby tam mohli žít v luxusu, a zemi přitom ničí.

Z pohledu těch, kdo podporovali Putinův vzestup, konflikt se Západem překáží jejich osobním cílům. Rádi by obnovili ztracené možnosti, ale není důvod předpokládat, že by radikálně změnili přístup k Ukrajině a Bělorusku.

Ve skutečnosti by nemuseli měnit kurs a vystačili by s prázdnými sliby. Západ je slabý a připravený uvěřit libovolnému slibu Moskvy, aniž by čekal na praktické kroky, které by je potvrdily. Služba FSB si toho je vědoma a tak nemá důvod ustupovat ze svých pozic ohledně ruských západních sousedů.

Navíc Kyjev a Minsk samy nezaujímají vůči Moskvě tvrdý postoj. Proto to nejlepší, v co by mohla Ukrajina doufat, by bylo omezení vojenských aktivit Rusů v Donbasu.

Pokud jde o Bělorusko, Lukašenko si je vědom současné slabosti Kremlu, ale současně tiše doufá, že by sám mohl usednout v Kremlu. V případě palácového převratu FSB by hrozba anexe Běloruska byla dokonce ještě větší než dnes. Čekisté by nenechali Lukašenka hrát jeho hry - a on i Bělorusko by se ocitli ve velkém ohrožení.

To co se nakonec na Ukrajině a v Bělorusku skutečně stane bude do velké míry záviset na připravenosti Západu požadovat úctu k mezinárodnímu právu, konec agresivních akcí Moskvy a svobodné volby.

Pokud Západ na takových požadavcích nebude trvat, ani po odchodu Putina by nebylo namístě očekávat výrazné změny v ruské zahraniční politice.

Podrobnosti v ruštině: ZDE