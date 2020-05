Schroedingerovy volby/nevolby. Předseda Nejvyššího soudu poslal poslankyni fotografii svého řitního otvoru

Mezitím v Absurdistánu 128:

13. 5. 2020 / Tomasz Oryński

Pokud vás zajímají polské záležitosti, mohli jste si povšimnout, že jak narcisy na jaře se najednou objevial celá řada "nových" zpravodajských serverů o Polsku v angličtině. Pozor, však, opatrnost: Server jako Polandin.com či THEfirstNEWS.com vydávají státní média, ovládaná vládou a je to pokus neutralizovat silně znepokojující zprávy z Polska v západních médiích polskou vládní propagandou přeloženou do angličtiny. A jako by ani to nestačilo, státem ovládaná média v Polsku zneužívají těchto serverů k vytváření fake news. Nedávno, například, TVP.info vydala článek o tom, jak britská média údajně chválí Polsko za jeho boj s pandemií COVIDU-19. Ukázalo se, že ona údajná "britská média" byla jen výše zmíněná polská vládní propaganda v angličtině, The First News...





Ale už se tu nedočtete, že před pouhými dvěma měsíci Duda podepsal zákon, který umožnil vládě vydat 10 miliard polských zlotých (60 miliard Kč) na vládní propagandu namísto na nemocnice...









Jak si možná pamatujete z předchozích kapitol tohoto seriálu, jediným legálním způsobem jak odložit prezidentské volby by bylo zavést v Polsku mimořádný stav. Kaczyński to navzdory zuřící pandemii odmítl udělat. Kaczyński totiž dobře vidí, že neschopnost jeho vlády vyřešit krizi vyvolává u Poláků hněv, což může vést k poklesu počtu jeho stoupenců. Frustrovaní podnikatelé nejsou jediní, kdo vyšli do ulic a střetli se s policií.





Proto se vláda rozhodla pandemii bagatelizovat a připravila plán na hlasování poštou. Samozřejmě se ukázalo, že je nemožné volby poštou zorganizovat v tak krátké době, a tak Státní volební komise tento nápad nepodpořila. Proto byly hlasováním v parlamentě přidány k zákonu proti krizi určité odstavce, čímž byly pravomoci pořádat volby Státní volební komisi odebrány a předány vládě - ministru státního majetku Jacku Sasinovi. Sasin je členem vlády, která neustále nejrůznějšími způsoby porušuje zákon. Je to člověk, který zorganizoval onen tragický let do Smolensku - co by se asi tak mohlo zhatit?



Ale pak situaci zachránili Jarosław Kaczyński a Jarosław Gowin. Dva poslanci rozhodli, že se volby prostě konat nebudou, a pak prohlásí Nejvyšší soud, že jsou neplatné. To bylo oznámeno bezprostředně poté, co skončila debata prezidentských kandidátů (i když Andrzej Duda dostal po té debatě v televizi ještě dodatečný čas naví c - což nikoho nepřekvapilo - a dva druzí kandidáti se rozhodli ve volebním boji pokračovat formou protizákonného závodění v ulicích:





#Minęła20 | @JKowalski_posel: Wyobrażam sobie jak A. Merkel zadzwoniła do Tuska i powiedziała: "Zrób coś! Zaatakujcie Sasina. To człowiek, który przeszkadza w realizacji naszych planów. Chcemy sprzedawać gaz z Nord Streamu". Pretekstem do ataku stały się wybory korespondencyjne. pic.twitter.com/3CvywZTepU — TOP TVP INFO (@TOPTVPINFO) May 10, 2020

Není divu, že mnoho Poláků by chtělo šanci zbavit se této papírové prezidentské figury. Jiní pro něho ale chtějí hlasovat, a vyjádřit tak svou podporu pro stranu Právo a spravedlnost. Avšak nikdo tu šanci nedostal. Bezprecedentně jsme v Polsku měli Schroedingerovy volby - které se zárovaň konaly i nekonaly. Jak k tomu došlo? Zapněte si bezpečnostní pásy, bude to tvrdá jízda:Jak si snad pamatujete z předchozích pokračování tohoto seriálu. Jacek Sasin se jal organizovat volby, aniž by pro to měl jakýkoliv právní základ, protože zákon o zavedení poštovního hlasování byl předán horní komoře parlamentu, kde má většinu opozice, takže senátoři využili veškerého povoleného času k tomu, aby tento spěšně vypracovaný zákon podrobně prostudovali. Mezitím došlo v dolní komoře parlamentu k povyku ohledně Jarosława Gowina, Kaczyńského menšinového koaličního partnera, který se nemohl rozhodnout, zda má v té věci Kaczyńského podpořit, nebo ne. Nakonec Senát ten návrh zákona odmítl a téma hlasování poštou při prezidentských volbách se vrátilo zpět do Sejmu, do dolní komory parlamentu. Touto dobou - čtyři dny před volbami - bylo zjevné, že Sasinovy přípravy vedly k naprostému chaosu - volební lístky se dostaly do rukou kohokoliv a lidé je házeli po ulicích , někteří vtipálci také doručovali falešné volební lístky s telefonními čísly PiS do domovů voličů , což vedlo k tomu, že zmatení voliči hromadně telefonovali na čísla strany Právo a spravedlnost.Odmítnutý zákon však musel být schválen - na pomoc Sasinovi, pokud by byl posléze obviněn z plýtvání veřejných peněz na organizaci protizákonných voleb, a strana Právo a spravedlnost dělala všechno, co bylo v jejích silách, aby zajistila většinu: Podle Pawla Kukize se PiS dokonce pokusila uplatit jeho poslance, aby během hlasování odešli na záchod. Nakonec se jim to podařilo nechat schválit.Mezitím předsedkyně parlamentu požádala Státní volební komisi (pamatujte, tu Státní volební komisi, jíž byly odebrány pravomoci uspořádat volby), aby prosím ty volby uspořádala. Zjevně, i kdyby Státní volební komise k tomu znovu získala ty pravomoci, bylo by nemožné volby zorganizovat za tři dny, a tak to volební komise odmítla. Předsedkyně parlamentu se pak rozhodla dotázat se Ústavního soudu, zda by bylo legální volby odložit. Jak se vyjádřil jeden expert, "mohla se jich rovnou zeptat na recept jak dělat tvarožník ", protože tohle vůbec není v pravomocích Ústavního soudu (a také, jak všichni zapomněli, když strana Právo a spravedlnost Ústavní soud "zreformovala", případy předložené Ústavnímu soudu se nyní řeší podle pořadí, jak k němu přišly, a vzhledem k tomu, že se nahromadily neřešené případy tak, že bude trvat je vyřešit dva roky, Ústavní soud by v žádném případě nevydal rozhodnutí do tří dnů).Takže, jestliže věříme Kaczyńskému, prezidentské volby se budou konat 23. května. Nebo 12. července . Nebo někdy jindy. Nikdo neví. Ale jedno je jisté: Není vůbec tak důležité, kdo má v těchto volbách vyhrát, jestliže/pokud se nakonec někdy uskuteční. Důležité je, že Polsko už prohrálo. Protože nikomu nevadí, že dva muži, kteří nemají žádnou státní funkci, se prostě jen tak rozhodli, že volby se konat nebudou. Nikdo nic nevyšetřuje, nikdo neprotestuje, vláda nevyřkla ani slovo, nic neřekl prezident, nijak se nevyjádřila opozice.Všichni si prostě zvykli na to, že o tom, co se má stát v Polsku, rozhoduje Kaczyński. Jak jednou řekl jeden polský spisovatel: "Je jasné, že jsme v prdeli. Problém je, že se nám tam začíná líbit."Avšak tyto schroedingerovské volby posunuly Polsko do neznámého území. Někteří lidé poukazují na to, že mají-li být nějaké volby zneplatněny, musejí se proti výsledkům konat protesty. Výsledky ovšem musejí být nejprve zveřejněny, ale jak můžete zveřejnít výsledky voleb, které se nikdy neuskutečnily? (I když si dovedu představit, že TVP odvysílá, že "Andrzej Duda obdržel tolik hlasů, kolik bylo očekáváno. Jediný hlas nedostal žádný z jeho oponentů.")A pak tu máme problém Nejvyššího soudu. Koncem dubna vypršelo funkční období jeho dosavadní předsedkyně. Strana Právo a spravedlnost rychle jmenovala svého muže, Kamila Zaradkiewicze, jako prozatímního předsedu. Problém je, že ten člověk naní ani řádně jmenovaným soudcem. Pracoval v minulosti u Ústavního soudu, odkud byl vykopnut, když tam podporoval nepřátelské převzetí této instituce stranou PiS. Když tam pracoval, údajně šikanoval své podřízené a jednou přišel do práce ve tři hodiny ráno v pyžamu, pod vlivem "magických houbiček". Nedávno také údajně poslal Krystyně Pawłowiczové - člence Ústavního soudu, kterou tam jmenovala strana PiS, fotografii svého řitního otvoru, i když já osobně tomu nevěřím: jak by Pawlowiczová poznala, že je to zrovna jeho řitní otvor, zejména vzhledem k tomu, že je to homosexuál?Ať je tomu jakkoliv, tento muž nyní řídí Nejvyšší soud. Jedná typickým způsobem, jak jedná strana Právo a spravedlnost - začal odstraňováním portrétů některých bývalých předsedů Nejvyššího soudu a zahájil disciplinární řízení proti člověku , který zpochybňuje, že by byl Zaradkiewicz legálně jmenovaným soudcem. Teď má Zaradkiewicz dohlížet na volbu nového předsedy, tak odebral právo mluvit legálně jmenovaným soudcům (soudci jmenovaní stranou PiS jsou tam stále ještě v menšině), mění předpisy, jak se mu zachce , a nakonec, když hlasování nedopadlo tak, jak on chtěl, vyjádřil se, že hlasy nebyly správně sečteny, odročil zasedání a odešel domů.Naštěstí přijala Státní volební komise rezoluci , aby se zacházelo s volbami, jako že se neuskutečnily, takže Nejvyšší soud nebude moci rozhodovat, zda byly platné či ne. Teď je na předsedkyni parlamentu, aby do čtrnácti dnů vyhlásila nové volby.Mezitím se ve straně Právo a spravedlnost hledá obětní beránek. Někteří obviňují premiéra Morawierckého, jiní ministra Sasina. Vláda tvrdí, že peníze vydané na tisk nezákonných volebních lístků nejsou vyhozené, protože se ty volební lístky dají ještě v budoucnosti použít a ona za nic nemůže.Tak kdo za to může? Dejme prostor jednomu z ministrů. Říká, že tento "útok na Sasina je kouřová clona", která má zakrýt skutečnost, že za všechno může opozice. Sasina, stejně jako ostatní politikyze strany PiS, nenávidí Občanská platforma, jsou to prý totiž lidé, kteří za poslední čtyři roky bojují s mafiemi, které měly možnost sát peníze jako pijavice z polského státu za předchozí vlády. "Dovedu si představit takovou situaci," pokračuje ministr, "že Angela zatelefonovala Donaldu Tuskovi a řekla mu, 'Done, poslouchej, musíš něco udělat, musíš začít útočit na Jacka Sasina! On je odpovědný za nejdůležitější polské energetické firmy, stojí nám v cestě, blokuje naše plány prodávat Polsku plyn z plynovodu Nord Stream, musíš na něho útočit, najít si záminku', a tak si vymysleli tuto záminku s poštovními volbami, které se nekonaly, za což nesl odpovědnoset předseda Senátu z opozice".Ano, on opravdu tento mozkový prd vydal:Takže je to teď jasné:Kdo nese vinu za to, že namísto toho, aby byla použita existující právní řešení k odkladu voleb kvůli pandemii, Kaczyński se rozhodl začít zasahovat do zákona natolik, že se mu to vymklo z rukou a skončilo to katastrofální havárií?No přece Angela Merkelová.* * *P.S. Nyní bude v Sejmu navržen úplně nový zákon, který zneplatní onen tak trochu méně nový zákon o poštovním hlasování, který, po dlouhé válce se Senátem, byl nakonec schválen ve čtvrtek, prezident ho podepsal v pátek a vešel v platnost v sobotu - v neděli pak byl zlikvidován volbami, které se nekonaly.Je zjevné, že jediným způsobem jak se dostat z tohoto bince, způsobeného spěšně zflikovanými návrhy zákonů napsanými na koleně a snahou je rychle protlačit parlamentenm je udělat totéž znovu