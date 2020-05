Návrat komunismu v Polsku? Státní rádio zakázalo populární politickou píseň

Téměř o čtyřicet let později Marek Niedźwiecki stále ještě uváděl rockovou hitparádu Trojky. V Polsku dnes vládne strana Právo a spravedlnost a v rockových hitparádách vítězí nová Kazikova píseň, přestože je úplně nová, okamžitě se umisťuje na prvním místě. Kazik je jedním z nejpopulárnějších polských umělců, je známý texty svých písní, jimiž se často vyjadřuje k aktuálním politickým a společenským otázkám. Jeho písně možná nejsou zrovna inovativní - ani hudebně, ani co do textů to nejsou písně nijak zvláštní kvality - avšak zjevně, tak, jak se to často dělo i v minulosti, i tentokrát Kazik vyjádřil silné pocity národa. Protože tato jeho píseň, i když se explicitně o Jarosławu Kaczyńském nezmiňuje, je jasně o něm. Píseň je inspirována nedávnými událostmi, kdy šéf strany Právo a spravedlnost zcela drze ignoroval předpisy pro boj proti pandemii koronaviru a navštívil hroby (více o tom ZDE):