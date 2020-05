Mysleli jste, že USA mají vojenskou převahu nad Čínou? Přehodnoťte to.

20. 5. 2020

Zde je fakt, který by měl znepokojit každého Američana, který předpokládá, že protože každoročně utrácíme za obranu takřka bilion dolarů, máme nad svým nadcházejícím rivalem Čínou vojenskou převahu, upozorňuje David Ignatius.

"V průběhu poslední dekády v amerických válečných hrách proti Číně mají Spojené státy takřka perfektní rejstřík: Téměř pokaždé jsme prohráli."

To je citát z nové knihy nazvané "The Kill Chain: Defending America in the Future of High-Tech Warfare" - nejprovokativnější kritiky americké obranné politiky, který jsem za mnoho let četl. Napsal ji Christian Brose, bývalý personální ředitel senátního výboru pro ozbrojené složky a blízký poradce zesnulého senátora Johna McCaina. Kniha nepředstavuje prostý budíček, ale požární poplach vyhlášený uprostřed noci.

Brose vysvětluje strašlivou pravdu ohledně války s Čínou: Naše špionážní a komunikační satelity by byly okamžitě vyřazeny; naše předsunuté základny na Guamu a v Japonsku by byly "zaplaveny" přesnými raketami; naše letadlové lodě by musely odplout, aby se vyhnuly útoku; naše letouny F-35 by nemohly zasáhnout cíle, protože tankovací letouny, které potřebují, by byly sestřeleny.

"Mnoho amerických sil by bylo ponecháno v hluchotě, neznalosti a slepotě," píše Brose. Tvrdí, že jsme se stali natolik zranitelnými, protože jsme ztratili z dohledu zásadní požadavek na vojenskou moc - "řetězec ničení" z jeho titulu - což znamená vidět hrozby a provést rychlou, rozhodnou akci k jejich odstranění.

Jak se to stalo? Nejde o zpravodajské selhání nebo škodlivý Pentagon a Kongres, nebo o nedostatek peněz, nebo nedostatečnou technologickou úroveň. Ne, šlo prostě o byrokratickou netečnost posílenou zavedenými zájmy. Pentagon je dobrý v tom, co dělal včera - a Kongres trvá přesně na tomhle. Natolik jsme se zaměstnali udržováním našich starých systémů, že, jak píše Brose, "Spojené státy upadly do léčky budoucnosti".

Měli bychom americkou zranitelnost reflektovat nyní, kdy je svět v karanténě a máme šanci věci přehodnotit. Po globální koronavirové pandemii se objeví nový svět, v němž je Čína zřetelně odhodlána hodit rukavici USA coby globální mocnosti. Propagandistické války ohledně původu nového viru jsou jenom zahřívacím kolem zkoušky, která leží před námi.

Čínské ozbrojené síly na rozdíl od našich nejsou soustředěny na projekci síly, ale na zabránění americké nadvládě. Místo aby se Peking snažil vyrovnat našim flotilám letadlových lodí a letkám bojových letounů po celém světě, vyvíjí přesné zbraně, aby zabránil USA v mobilizaci těchto zdrojů. Jedním z příkladů je DF-21, první balistická protilodní raketa na světě, která, jak říká Brose, je známa coby "zabiják letadlových lodí".

Pentagon chce čelit čínské výzvě, ale trvá na udržování těch samých zranitelných, šíleně drahých platforem v centru vojenské moci Spojených států. A Kongres požaduje dodržování tohoto statu quo. Když se tehdejší ministři obrany a válečného námořnictva Mattis a Spencer snažili v roce 2019 vyřadit letadlovou loď, Kongres to odmítl. Také drahé proudové letouny mají lobby. Jak poznamenal Brose: "Existuje důvod, proč součástky F-35 jsou vyráběny ve všech státech v Americe... (a zdaleka nejen tam - pozn. KD.) Je to politická účelnost."

Když se Pentagon snaží inovovat, je příliš úzkoprsý, než aby manévroval a adaptoval se. Klasickým příkladem je nehody armády v ceně 18 miliard dolarů známá jako "Future Combat Systems", která měla koordinovat moderní zbraně, ale ukázalo se, že je méně agilní než Sony PlayStation.

Brose tvrdí, že je čas věci radikálně přehodnotit. Místo výroby zbraní pro zastaralou strategii projektování vojenské síly bychom se měli vyzbrojit ve snaze "upřít Číně vojenskou převahu". To znamená mnoho levných, autonomních zbraní na okraji perimetru spíše než několik vynikajících, které jsou zranitelné útokem.

