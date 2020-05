Spojenci v NATO jsou znepokojeni a naštváni odstoupením USA od smlouvy "Volné nebe"

25. 5. 2020

Trumpova administrativa odstoupila od další smlouvy o kontrole zbrojení, která měla budovat důvěru mezi USA a Ruskem. Jak informuje Teri Schultzová, pozorovatelé v Evropě a USA jsou znepokojivým trendem vyvedeni z míry.

Spojenci v NATO byli Trumpovou administrativou dlouho varováni, že nepovažuje za výhodné setrvat u smlouvy Open Skies Treaty, která umožňuje 34 signatářům přelety nad územím ostatních ve snaze podpořit transparentnost a důvěru. Ale na rozdíl od jednoty, které bylo nakonec dosaženo v době, kdy Washington vloni odstoupil od Smlouvy o střelách středního a kratšího doletu (INF), Evropané empaticky nepřijali rozhodnutí hodit smlouvu "Otevřené nebe" do koše, protože ji považují za účinný příspěvek ke globální bezpečnosti.

Po zvláštním jednání NATO v pátek probírajícím následující kroky prohlášení přečtené generálním tajemníkem Jensem Stoltenbergem představovalo o málo více než kompilaci dlouhodobě známých závazků vůči kontrole zbrojení, odzbrojení a nešíření jaderných zbraní a relativně mírné odmítnutí tvrzení, že "selektivní uplatňování" smluvních závazků Ruskem dohodu "podkopalo".

NATO zaznamenalo americké plány "přehodnotit své odstoupení, pokud se Rusko vrátí k plnému dodržování" a přislíbilo další úsilí přesvědčit Kreml, aby to udělal, přičemž naznačuje, že by se to mělo stát "v co nejdřívějším termínu".

Smlouva podepsaná v roce 1992 s cílem posílit transatlantickou důvěru a transparenci umožňuje signatářům provádět určitý počet vojenských průzkumných letů nad územím ostatních signatářů na základě jednoduchého oznámení.

Spojené státy a méně hlasitěji evropští partneři dlouho řešili odmítání Kremlu povolit pozorovací lety kolem Kaliningradské enklávy a v zóně 10 km kolem hranic Ruskem okupovaných gruzínských regionů Abcházie a Jižní Osetie. Washington tvrdil, že Rusko také zablokovalo nevyzbrojené přelety amerických vojenských manévrů a obvinil Moskvu ze zneužívání průzkumných oprávnění nad americkým územím ke špionáži.

Zdá se, že americký prezident Donald Trump nepovažuje zrušení dohody za důležitou věc. Ale vlády jiných zemí si jsou zřejmě výsledkem jisty mnohem méně.

Na pátečním jednání NATO francouzská velvyslankyně Muriel Domenachová přečetla prohlášení podepsané 11 vládami včetně Německa, Francie, Finska a Švédska. "Litujeme oznámení americké vlády," řekla Domenachová, "ačkoliv sdílíme její obavy ohledně implementace ustanovení smlouvy Ruskem".

Ale v jasném odmítnutí závěru amerického ministra zahraničí Mikea Pompea, že takové znepokojení představuje využití smlouvy Moskvou k "podkopání mezinárodního míru a bezpečnosti", ministerstva zahraničí trvají na tom, že dohoda "zůstává funkční a vhodná" a má "jasnou přidanou hodnotu pro naši architekturu kontroly konvenčních zbraní a kooperativní bezpečnost".

Oslabení smlouvy může mít vážnější důsledky než snášení jejího porušování Ruskem. To zřejmě na americký krok také zareaguje odstoupením od smlouvy.

