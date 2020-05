Světová zdravotnická organizace varuje před druhou vlnou nákazy v zemích, kde nyní nákaza klesá

26. 5. 2020







- Rakouský prezident Alexander Van der Bellen se omluvil, že zůstal v zahradě italské restaurace ve Vídní v neděli po oficiálním zákazu vycházení, který platí od 23 hodin. Policie přistihla šestasedmdesátiletého prezidenta v restauraci po 23. hodině. Van der Bellen uvedl, že během tohoto svého prvního výletu do restaurace od začátku pandemie zapomněl na čas a že zaplatí jakoukoliv pokutu, kterou restaurace dostane.- Z nejnovější studie vydané v časopisu, která zkoumala záznamy o 96 000 pacientech ve stovkách nemocnic, vyplývá, že používání hydrochlorochinu pro pacienty s koronavirem zvyšuje riziko, že zemřou. Světová zdravotnická organizace oznámila, že zastavuje testy hydrochlorochinu na pacientech s COVIDEM-19 z obav, že hydrochlorochin tyto pacienty zabíjí.- Mexico City zaznamenalo o tisíce více mrtvých než normálně. Letos vydalo Mexico City o 8072 úmrtních listů více než je průměr za totéž období za poslední čtyři roky. To je jediný spolehlivý způsob, jak zjistit, kolik lidí zemřelo v pandemii. Český statistický úřad přesné údaje o počtu úmrtí od března do nynějška v ČR nevydal.- Bílý dům zavádí zákaz přístupu do USA pro osoby, které byly v Brazílii, o dva dny dříve než bylo plánováno. Brazílie má na světě druhý největší počet infekcí.- Holandský premiér Mark Rutte nemohl navštívit v důsledku koronavirové karantény svou umírající matku v domově důchodců.- Filipínský prezident potvrdil, že školy na Filipínách neotevřou, dokud nebude k dispozici vakcína.- Rusko zaznamenalo 8915 nových případů a 174 úmrtí. Celkový počet úmrtí v Rusku je údajně 3807, celkový počet registrovaných nákaz je tam údajně 362 342.