Óda na roušku

1. 6. 2020 / Jan Sláma







V rámci boje s tloušťkou



pracujeme s rouškou.



Ušila ji má panenka z polštáře



slzička ji při tom sklouzla ze tváře



Nebude to ale polštář poslední



díky roušce není ani pohřební







S rouškou večer svezeme se na kole



kila tuku padají z nás do pole



Svatební šat padne jako ulitý



za to virus s roušky spadne ubitý



Rouška, určitě nás ochrání



vděčný národ do kostela uhání.





Pan farář si mumlá cosi do roušky



plandá se mu volně někde za oušky



mešní víno z flašky brčkem popíjí



to se dneska farářovi promíjí.



Zvony zvoní skoro jako za války



Zbitý virus zatím prchá do dálky.







