K zvládnutí pandemie koronaviru "bude zapotřebí přísného uzamčení země po dobu jednoho roku"

4. 6. 2020

V Británii je nyní míra nakažlivosti 0,7-0,9. V ČR je 0,9.



Pokud by byla zrušena veškerá opatření, studie předpovídá do prosince 2021 v Británii 23 milionů nákaz a 350 000 úmrtí.



Pokud by bylo zavedeno nejpřísnější uzamčení země, studie předpovídá 120 000 nákaz a 50 000 úmrtí.

Má-li být zvládnuta pandemie koronaviru, mají-li se zachránit životy a zabránit zahlcení zdravotnictví, bude v Británii nutno udržovat přísné uzamčení země po celý další rok, varuje vědecká analýza publikovaná v lékařském časopiseVědci varují, že jen "extremní opatření" zabrání "velmi velkému počtu úmrtí" a zahlcení jednotek intenzivní péče.Bude zapotřebí sociálního distancování, uzavření škol, přísné izolace starších a zranitelných lidí a sebeizolace občanů doma, varuje studie.