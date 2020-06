Kde je Dáda?

4. 6. 2020 / Petr Chadraba

Revoluce a následné seznamování se s divokou svobodou devadesátých let nebylo žádné baby studio, pro citlivé duše mladších ročníků naopak dost nejisté období. Jak změnu režimu vnímaly děti se moc neřešilo. Byla tu ale Dáda, která mi refrénem další hitovky "Když jsem slony pásala, strachy jsem se třásala" pomáhala vytřást dětské úzkosti na zeleném chemlonovém koberci v našem obývacím pokoji.

Oči mi skoro vlhnou pěnou z růžové limonády, když si vzpomenu jak mě poprvé smetla Dáda Patrasová písničkou o žížale Jůlii. Krátce poté, co Jůlie vyšla, mě revolučního roku 1989 smetla taky nervózní nálada a nejistota ze změny. Podobná té, kterou vidím při pohledu na děti v době corony.









Na Dádu vzpomínám, když ani my věkově starší nemáme v době globální změny tušení, co bude za týden. Norská vláda například pořádá tiskové konference pro děti, kde se zcela seriózně zabývají jejich otázkami ohledně návštěv u kamarádů a kdy se konečně budou moci podívat za babičkou.





Ve Švédsku pokračuje celou dobu výuka na nižších stupních jako tradičně. Mimo jiné proto, že krize dopadá nejvíc na znevýhodněné, a děti z takových rodin by kvůli domácímu (ne)vzdělávání nabraly oproti ostatním zpoždění, které by nedohnaly ani na vozítku královny Koloběžky první. Ne každé dítě má navíc doma na růžích ustláno a více času s rodiči nemusí znamenat nekonečnou rodinnou idylu.





Naopak, tragickým následkem situace, kdy děti nechodí do školy, je dle statistik také vzrůst násilí a sexuálního zneužívání dětí, sebepoškozování a častější psychické poruchy. Například švédská pomocná linka pro děti a mládež BRIS uvedla 30 - 40 procentní zvýšení počtu hovorů již v dubnu, česká Linka bezpečí uvádí podobný nárůst.





Každá země se k zájmu dětí v této výjimečné době staví jinak, při pohledu na situaci v Česku si nemůžu odpustit upřímnou otázku - kde mají dnešní české děti svou Dádu? Kdo byl a je na jejich straně od jara, kdy se zavřely školní brány? Zajímá se někdo o to, jak se dětem daří a co s těmi, které doma nemají ráj na zemi? Kdo hájí zájmy českých dětí, když to nejvíc potřebují?