Světová zdravotnická organizace už pět dní registruje 100 000 nových nákaz každý den

- Britský ministr pro podnikání Alok Sharma se uchýlil do izolace poté, co mu začalo být při vystoupení v parlamentě špatně. Pak testoval pozitivně na koronavirus. "Poslanec pro 18. století" a šéf sněmovny, potrhlík Jacob Rees-Mogg požadoval, aby se parlament vrátil k normální funkci, a vytvořil komickou situaci, kdy poslanci stáli v dvoumetrových odstupech déle než kilometrovou frontu na hlasování - o tom, zda má být zrušeno elektronické hlasování a parlament se má vrátit k tradičnímu osobnímu hlasování, ovšem v těchto absurdních frontách. Ovce, tedy nynější Johnsonovi "konzervativní" poslanci, zrušení onlinového provozu a hlasování parlamentu schválili. Po konfrontaci s šéfem labouristické opozice Keirem Starmerem ve středu Boris Johnson udělal obrat o 180 stupňů a svolil, aby staří či nemocní poslanci, nebo poslanci, kteří mají doma rizikové osoby, se osobně hlasování přece jen nemuseli účastnit, ale aby měli možnost hlasovat pomocí zástupce.



Delays at the heart of government may have risked thousands of lives, #Dispatches can reveal.



Scientists advising the government warned nearly a month before lockdown that as many as 500,000 people may lose their lives if the virus spread unchecked across the country. pic.twitter.com/oeN4zHNfci