V Lublani pokračovaly demonstrace proti orbanizaci Slovinska

3. 6. 2020 / Albín Sybera





Janša je politik, který dlouhodobě polarizuje slovinskou společnost a přes vysoké volební výsledky jeho SDS se většina politických stran pravidelně vyhýbá spolupráci s SDS na koaliční úrovni.

Janez Janša si svými články o jugoslávské armádě na konci 80. let publikovanými v ikonickém levicovém časopise Mladina, které vedly k jeho zatčení a odsouzení vojenský soudem, navždy zajistil místo v panteonu slovinského disentu (viz. například úvodní dvě části dokumentu BBC The Death of Yugoslavia ).

Jeho působení v roli ministra obrany během desetidenní války, kdy si Slovinsko uhájilo nezávislost a vynutilo odchod Jugoslávské armády ze země, mu přineslo další politické body

Janšův sílící populismus a nacionalismus se ale postupně stal pro velkou část populace a politických stran zdrojem averze, které byly ještě zesíleny Janšovými korupčními skandály během jeho působení v čele vlády v letech 2004-2008, a jeho výpady proti médiím.

Po nástupu Viktora Orbána se Janez Janša vyprofiloval jako Orbánův spojenec nejenom v proti-imigračních vyjádřeních. Janšova SDS byla slovinským parlamentem vyšetřována pro podezření z přijímání finanční podpory od Orbánových spřízněnců ( ZDE ).

Současné Janšovo působení v premiérském křesle, které se shoduje s počátkem vládních omezení v souvislosti s výskytem Covid-19, velmi rychle vzedmulo další vášně. Kromě série skandálů kolem netransparentních nákupů nevyhovujících zdravotnických pomůcek v Číně ( ZDE a ZDE ) následovala možná ještě větší vlna rozhořčení po Janšových nových výpadech proti novinářům.

Některé z Janšových trumpovsky laděných útoků na Twitteru proti investigativnímu novináři Blaži Zgagovi vyústily v otevřený dopis novinářské obce a Reportérů bez hranic české komisařce Věře Jourové ( ZDE ).

S postupným rozvolňováním vládních opatřeních se k protestům přidávají pěší demonstranti a objevuje se živá hudba – zejména slavná „Bella Ciao“ má ve Slovinsku, kde se po kapitulaci Mussoliniho Itálie přidala část italských vojáků k partyzánům, silný nádech.