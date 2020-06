Donald Trump má problémy. A to může být velmi špatná zpráva

5. 6. 2020

Stále zoufalejší americký prezident by klidně sabotoval demokracii, jen aby se udržel u moci, varuje Edward Luce.

Název románu o Americe 30. let zněl Tady se to nemůže stát. Fašismus nikdy nedorazil do USA - ani to není pravděpodobné. Ale stanné právo, nebo něco blížícího se militarizaci amerických měst, je myslitelné.

V posledních pár dnech si obyvatelé Washingtonu DC zvykli na nízkolétající vrtulníky, vozy Humvee s pískovým nátěrem, noční zákazy vycházení a uniformované muže provádějící vojenské kontroly.

Kdyby se takové scény odehrávaly v Hongkongu, všechny thinktanky v americkém hlavním městě by ohlásily mimořádné webové semináře. Tak jak věci jsou, lidi příliš omámila novost situace, než aby dokázali odhadnout rizika. Šance, že bude Donald Trump v listopadu znovuzvolen, nejsou příliš velké. Přesně to je pro Ameriku zdrojem rizika.

Ministr obrany Mark Esper bude zřejmě vyhozen, patrně v řádu dní, protože nakonec odmítl vyslat do ulic armádu. Krátce poté Pentagon oznámil, že stahuje 1 600 vojáků, kteří byli přesunuti do oblasti Washingtonu.

Naneštěstí ale špatná zpráva převažuje tu dobrou. Rozkaz jednotkám byl poté opět změněn. Jak už bylo dříve řečeno, Trump je slaboch, který předstírá sílu. V pondělí jeho ministr spravedlnosti William Barr nařídil policii vyklidit náměstí před Bílým domem, aby se tu Trump mohl vyfotit s biblí před místním kostelem.

Trump chce, aby Američané věřili, že Bílý dům je ohrožen domácími teroristy, žháři, násilníky, lupiči a zabijáky - to jsou slova, která v posledních několika dnech častokrát použil. Stabilita Spojených států je podle něj ohrožena. Prezidentův život a životy slušných, zákon dodržujících Američanů jsou ohroženy extrémisty v ulicích.

Střízlivějším zhodnocením situace je, že Trumpova podpora klesla. Čelí třem krizím současně: Špatně zvládnuté pandemii, nejhorší ekonomické krizi od Velké deprese a neschopnosti uklidnit legitimní hněv.

Tváří v tvář volbě mezi sabotováním americké demokracie a budoucností v soudních síních není pochyb o tom, co si Trump vybere. Bude na jiných, aby mu v tom zabránili.

Podrobnosti v angličtině: ZDE