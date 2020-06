Koronavirus: Počet mrtvých v Petrohradě zpochybňuje oficiální údaje

- Petrohrad vydal v letos v květnu o 1552 více úmrtních listů než loni, ale oficiálně udávaný počet mrtvých na koronavirus pro ten měsíc pro to město byl 171. ZDE - V ČR není známo, kolik nadbytečných úmrtních listů bylo vydáno v květnu 2020 ve srovnání s předchozími roky.- Globální počet mrtvých překročil 388 000.- Remdesivir: Lék proti ebole byl schválen v Austrálii jako lék na koronavirus.- V Íránu bylo přes noc zaregistrováno 3574 nových nákaz, je to nejvyšší počet od února.- Ve Švédsku má být omezení v domácí dopravě od 13. června uvolněno navzdory tomu, že koronavirová infekce v určitých částech země sílí.- Nový Zéland chce do 15. června v zemi zcela zlikvidovat koronavirus. Ve čtvrtek už 13. den na Novém Zélandě nezaznamenali žádnou novou infekci, navzdory tisícům testů.- V Británii oznámil konzervativní ministr dopravy Grant Shapps, že od 15. června (!!) bude v Anglii povinné nosit v dopravních prostředcích roušky - "prostě proto, aby ještě pár dalších lidí zemřelo, přece by bylo nerozumné to zavést hned!" píše ve svém sžíravém komentáři John Crace a dodává, že Shapps se ve čtvrtek opět svým vystoupením zasloužil o to, že britská vláda znovu dosáhla "globálního rekordu ve stupiditě". ZDE (Jiné země zavedly povinné nošení roušek už před mnoha týdny.)- Jihoafrická republika zaznamenala 3267 nových nákaz za posledních 24 hodin, je to dosud největší nárůst. Země registruje dosud 40 792 infekcí. Za posledních 24 hodin zemřelo 56 lidí, celkový počet mrtvých je 848.- Počet nezaměstnaných v USA v důsledku pandemie dosáhl 42 milionů. Dalších 1,9 milionu nezaměstnaných se registrovalo pro podporu v nezaměstnanosti minulý týden.- Na virtuálním mezinárodním summitu, uspořádaným Británií, byl oznámen vznik fondu v hodnotě 2 miliard dolarlů, který má zajistit, aby měly chudší země přístup k vakcíně na koronavirus.Předchozí průběžné zpravodajství ZDE