Přední epidemiolog: Švédský "liberální" přístup ke koronaviru přinesl příliš mnoho mrtvých

5. 6. 2020

Přední švédský epidemiolog a architekt "liberálního" přístupu ke koronavirové pandemii prohlásil, že jeho strategie přinesla příliš mnoho mrtvých. Toto přiznání přišlo po silné kritice nedostatku testování a rostoucího počtu úmrtí v domovech s pečovatelskou službou, upozorňuje Paul Waldie.

"Ano, myslím, že v tom, co jsme udělali ve Švédsku, jsme si mohli vést lépe, jednoznačně," sdělil švédskému rozhlasu Anders Tegnell. "Pokud bychom narazili na stejnou chorobu a věděli o ní přesně to, co víme dnes, myslím, že bychom udělali něco mezi tím, co udělalo Švédsko a tím, co udělal zbytek světa."

Když byl dotázán, zda příliš mnoho lidí předčasně zemřelo, Tegnell řekl: "Ano, absolutně."

Vyjádření znamená ostrý zvrat oproti jeho předchozí obraně švédské strategie, která byla mnohem méně přísná než v mnoha jiných zemích. Vláda nevyhlásila přísnou karanténu a většina škol, restaurací a obchodů zůstala otevřena. Zavedená opatření - fyzické distancování v jídelnách, zákaz shromáždění o více než 50 lidech a žádost, aby všichni pracovali z domova - byla většinou dobrovolná.

Strategie odlišuje Švédsko od většiny Evropy a zejména od jeho sousedů - Dánska, Norska a Finska - kteří zavedli plošnou karanténu před mnoha týdny. Zatímco tyto země začínají uvolňovat opatření, ve Švédsku zůstává vysoká úmrtnost.

Dosud na koronavirus zemřelo více jak 4 500 Švédů, což představuje asi 44 úmrtí na 100 000 obyvatel. Jde o jednu z nejvyšších úmrtností na počet obyvatel na světě. Jde také o více jak čtyřnásobek dánské a takřka desetinásobek úmrtnosti v Norsku a Finsku. Minulý týden se Dánsko a Norsko dohodly na uvolnění hraničních kontrol, ale vyloučily Švédsko s odvoláním na jeho neschopnost kontrolovat pandemii. Také Finsko upustilo od zvaní švédských turistů.

