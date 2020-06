Vy ještě nemáte dost?!

Kromě omezení počtu účastníků zrušili organizátoři z bezpečnostních důvodů také původně plánovaný pochod před Úřad vlády. Všichni protestující budou vyzváni k dodržování bezpečných dvoumetrových rozestupů a k nošení roušky. Na místě budou též stojánky s dezinfekcí.

Organizátoři se rozhodli přistoupit k přísným bezpečnostním opatřením jednak proto, aby eliminovali riziko nákazy, jednak proto, aby marketingové a mediální mašinerii hnutí ANO zabránili v šíření případných diskreditačních příběhů o “hazardujících Pražanech, kteří spustili novou fázi koronavirové nákazy”.

Milion chvilek však i nadále nesouhlasí s tím, že několik dní po ohlášení protestu Ministerstvo zdravotnictví sporným opatřením zásadně omezilo základní lidské právo na shromažďování na pouhých 500 osob. Proti zmíněnému opatření Ministerstva zdravotnictví podá spolek během tohoto týdne správní žalobu k Městskému soudu v Praze, aby soud rozhodl, zda není tak zásadní omezení práva na shromažďování ze strany Ministerstva zdravotnictví nezákonné.

Za situace, kdy tisíce lidí už od dubna plní hobbymarkety a nyní i aquaparky, Pražský hrad či zoo, je snaha omezovat právo na shromažďování protiústavní i podle Ministerstva vnitra. Obzvlášť když se protesty konají pod širým nebem a dodržují další bezpečnostní opatření.

Hlavními důvody k protestu jsou

Naprosto nedostatečná a pomalá finanční pomoc české ekonomice, kdy místo slíbených 1190 miliard nalila vláda do ekonomiky dosud pouhých 57 miliard korun.

Účelová výjimka pro vlastníky svěřenských fondů, kteří nemusí být zveřejněni v rejstříku konečných majitelů.

Netransparentní a nehospodárné veřejné zakázky za miliardy firmám bez nákladů a zaměstnanců, firmám v exekucích, s majiteli v daňových rájích či hlavnímu sponzorovi Hnutí ANO.

Podpora čínských místo českých firem.

Zatímco Rakousko podpořilo obce a samosprávy 26 miliardami korun, naše vláda naopak obcím a krajům 20 miliard korun sebrala - tyto peníze budou chybět na důležité investice.

Cílený rozklad demokratických institucí a nepokrytá snaha mocensky ovládnout Radu České televize.

Pokračující střet zájmů premiéra Babiše včetně vlastnictví médií a inkasování miliard z veřejných rozpočtů.

Mikuláš Minář, zakladatel a mluvčí Milionu chvilek pro demokracii řekl:

Vláda pomalu ale jistě utahuje šrouby. Premiér Babiš zneužívá pandemie koronaviru. Slouží sám sobě, místo aby sloužil lidem. Omezuje naše práva, dosazuje své lidi kam to jde, kšeftuje s naší budoucností a privatizuje si státní správu. Peníze čekají na velké hráče, obyčejní lidé či malé obce mají smůlu. Co na tom, že tolik firem zkrachuje a tolika lidem se zhorší život? Hlavní je, že bez úhony přežije Agrofert a že dotace z našich peněz dál potečou. Nedělejme si iluze. Situace je vážná a bude hůř.

Proto lidé po celé zemi zaplňují náměstí. Odpovědností nás občanů je upozornit na problém. Odpovědností politických stran je nabídnout jeho řešení. Proto budeme v úterý apelovat také na opoziční demokratické strany, aby daly jasně najevo, co opozice chystá, jak pokročila jejich vzájemná spolupráce a jak jim může nejen Milion chvilek, ale také všichni občané pomoci k tomu, aby energii z náměstí přetavily ve volbách do reálných výsledků. Bez pozitivní politické alternativy se nic nezmění. Co se však podařilo na Slovensku, může se podařit i u nás, o tom jsem bytostně přesvědčen.

