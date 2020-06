Jak pokojní demonstranti v Louisville zachránili osamělého policistu

8. 6. 2020

Policista Galen Hinshaw reagoval na žádost o pomoc předanou vysílačkou od kolegy, který se ocitl obklíčen demonstranty ve služebním vozidle. Vydal se mu sám pěšky na pomoc, ale ocitl se brzy v mnohem horším postavení než on - protože ho nechránila ani karosérie vozidla. Když se k němu již blížil rozhněvaný dav a očekával násilí, pětice pokojných demonstrantů, kteří se do té doby sami neznali, Hinshawa ochránila vlastními těly a dostala jej do bezpečí.

Podrobnosti v angličtině: ZDE