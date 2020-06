USA: Police zastřelila bezdůvodně dalšího černocha. Demonstranti podpálili restauraci

14. 6. 2020





Poté, co policie v Atlantě zastřelila dalšího černocha, byla vypálena restaurace, zablokována silnice a policista, který vraždil, byl propuštěn



Demonstranti vypálili Wendyho restauraci v Atlantě, kde americká policie zastřelila mladíka, který se snažil uniknout zatčení, a zablokovala ve městě hlavní dálnici.



V pátek večer policie zastřelila sedmadvacetiletého Raysharda Brookse, poté, co byla k restauraci povolána policie s tím, že muž usnul v automobilové frontě u výdejního okénka restaurace.

Incident byl natočen na video a zřejmě vyvolá další celostátní demonstrace proti brutálnímu zacházení police s Afroameričany.K nepokojům došlo v sobotu po setmění, poté, co primátor Atlanty Keisha Lance Bottoms uvedl, že přijal okamžitou rezignaci šéfky policie Eriky Shieldsové kvůli Brooksově usmrcení.Garrett Rolfe, policista, který Brookse zastřelil, byl propuštěn. Druhý policista, který se podílel na tomto incidentu, Devin Brosnan, byl přesunut do administrativy.Policie také zveřejnila záznamy z osobních kamer obou policistů.Po Brooksově usmrcení demonstranti restauraci vypálili. Vydali se demonstrovat na dálnici Interstate-75 a zastavili dopravu. Policie použila linii policejních automobilů k zastavení demonstrace.Brooks byl otec malé dcery, která v sobotu oslavovala své narozeniny, uvedli jeho právníci. Náhodný svědek natočil video, na němž Brooks bojuje na zemi s dvěma policisty, uteče jim a utíká přes parkoviště s policejním taserem v ruce.Na druhém videu z kamery restaurace je Brooks, který se otočí a zřejmě namíří taser na policisty, kteří ho pronásledují. V tu chvíli jeden policista na něho vystřelí a Brooks padá k zemi.Chris Stewart, právník zastupující Brooksovu rodinu, uvedl, že policista, který ho zastřelil, by měl být obžalován z neospravedlnitelného užití smrtící síly, což se rovná vraždě. "Policie to nemůže mít oběma způsoby," řekl Stewart. "Nemůže tvrdit, že taser není nebezpečná zbraň, a nemůže zároveň zastřelit Afroameričana, když se jí zmocní.""Nikomu nic neudělal," řekla Brooksova snacha Crystal Brooks na demonstraci. "Policie šla k jeho automobilu, a i když byl automobil zaparkovaný, vytáhla ho z auta a začala se s ním prát. Ano, zmocnil se toho taseru, ale prostě jen vzal ten taser a utíkal."Podrobnosti v angličtině ZDE