Prosím, neignorujme mladé lidi trpící depresí

Všichni kolem mě to museli nějak tušit, i proto se chovali tak divně. Což taky dost bolelo. Jen málokdo věděl, co se doopravdy dělo. A nejvíc toho věděl pan učitel Sokol a vychovatelka Lenka na dívčích kolejích.

, a to mě dost štve. A taky doufám, že pan Sokol měl k dispozici něco jako Rodičovskou linku, ale bojím se, že ne.

strašně důležitou práci, protože takovejch deváťaček, co jim je na umření, je víc.

- Že ta deprese, kterou popisuju, vypadá absolutně děsivě a vhání mi slzy do očí. Zažila jsem ji už tisíckrát jinak, ale tahle, bez dostupný odborný pomoci, před dosažením plnoletosti, byla pekelná. Služeb pro děti a dospívající je sakra málo a přístup k nim je děsně těžkej.

- Že je to víc než 13 let a furt žiju, i když jsem v tu dobu dost často žít nechtěla.

Děkuju všem učitelům, kterým jsem mohla věřit a kteří věřili mně a ve mě. Děkuju učitelům, kteří naslouchali a nesoudili. Děkuju učitelům, co ve škole nebyli jenom kvůli svému předmětu, ale kvůli nám. V mojem životě udělali zázraky a dost můžou za to, co teď já dělám se svým životem.