Rozhovor Britských listů 292. Nevěřte, že autokratický stát se umí vypořádat s krizemi lépe

(For English, scroll below. This interview is in Czech with English subtitles.)





" Myslím, že bychom měli být ostřejší v tom, jakým způsobem provážeme peníze s principy, které očekáváme, že budou [v Maďarsku] dodržovány."





V druhé části rozhovoru Bohumila Kartouse s Věrou Jourovou, místopředsedkyní Evropské komise, se mluví o nebezpečí nesnášenlivosti, rasismu, nacionalismu a populismu především v nynější koronavirové krizi pro budoucnost Evropské unie. Věra Jourová zdůrazňuje, že chování Maďarska, které porušuje základní hodnoty Evropské unie, je nepřijatelné, a bude nutno proti tomu podnikout přísnější kroky. Rozhovor se vysílá na Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od středy 17. června 2020.









"I am of the opinion that we should be stricter in linking the disbursement of money to Hungary with the principles that we expect to he adhered to."







In this second part of the Britské listy interview with Věra Jourová, the Vice Prezident of the European Commission, we discuss how intolerance, racism, nationalism and populism, in particular in today's coronavirus crisis, threatens the future of the European Union. Věra Jourová says that the behaviour of Hungary, which infringes the fundamental values of the European Union, is unacceptable and it will be necessary to take stricter measures against this. The interview is broadcast by the Czech TV station Regionalnitelevize.cz from Wednesday 17th June 2020.