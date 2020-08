Koronavirus: Více než 20 zemí v Evropě zprovozňuje mobilní aplikaci pro trasování kontaktů nakažených osob. Česko ne

5. 8. 2020

- Většina zemí Evropské unie používá rádiového signálu krátkého dosahu systému Bluetooth k trasování kontaktů mezi lidmi a k rozšíření varování, pokud je některý z nich nakažen koronavirem. Apple a Google vyvinuly normativní aplikaci, která bezpečně zaznamenává na vašich chytrých mobilních telefonech vaše kontakty. V EU používají tuto aplikaci Rakousko, Chorvatsko, Dánsko, Německo, Itálie, Irsko, Litva a Polsko. Má se připojit dalších devět zemí EU. (V Británii je systém mobilní aplikace v troskách, poté, co na něj Johnsonova vláda vydala miliony liber. Jeho brexitéři se chvástali, že Británie bude mít mobilní trasovací systém "vlastní" a že bude "nejlepší na světě". Ukázalo se, že je to fraška. Nic nevybudovali.)- Počet mrtvých na koronavirus překročil 700 000. Více než 150 000 mrtvých je v USA, v Brazílii více než 90 000. Po světě umírá na koronavirus jeden člověk každých 15 vteřin.







- Joe Biden vyzval Donalda Trumpa, aby "dělal svou práci" poté, co Trump blábolil nesmyslně o svých "úspěších" v boji proti koronaviru v televizi HBO. - Šéf britské opoziční Labouristické strany Keir Starmer upozornil Borise Johnsona, že má jen měsíc na to, aby opravil nefunkční britský systém testování a trasování, než po návratu dětí do škol v září vznikne druhá vlna koronavirové pandemie.- Australský stát Victoria zaznamenal dalších 725 nákaz.- Hodnota zlata rychle stoupla na rekordní cenu 2030,72 dolarů za unci. Finanční trhy se přesunují k absolutně bezpečným aktivům, která, jak doufají, neztratí svou hodnotu, pokud svět v důsledku koronavirové pandemie propadne dlouhodobé hospodářské krizi.- Německo zaznamenalo 741 nových nákaz za posledních 24 hodin, je to pokles ve srovnání s počtem nákaz 879 předchozího dne. Celkem bylo v Německu nakaženo dosud 212 022 osob, zemřelo 9168 lidí, uzdravilo se 194 600 osob. Avšak Německu hrozí druhá vlna pandemie, protože lidé přestávají dodržovat sociální distancování, varovala Susanne Johna, předsedkyně Marburského svazu, který sdružuje německé lékaře.- Donald Trump trvá na tom, že je nutno v USA otevřít školy, přestože v úterý znovu v Americe zemřelo více než 1000 lidí - celkem je mrtvých více než 153 000 osob. V USA je nakaženo více než 4,7 milionu lidí, což je čtvrtina veškerých nákaz na světě, USA mají jen 4 procenta světového obyvatelstva.