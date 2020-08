Americké jednotky by měly opustit Sýrii

10. 8. 2020

Během senátního slyšení v minulém týdnu ministr zahraničí Mike Pompeo potvrdil, že Spojené státy schválily dohodu mezi syrskými Kurdy a americkou společností Delta Crescent Energy o využívání ropného pole v severní Sýrii. Tato dohoda přináší řadu problémů, ale nejvíce znepokojující pro Američany je, že zvyšuje rizika pro národní bezpečnost, zatímco nepřináší hmatatelné výhody, napsal Daniel L. Davis.

Dohoda o ropě, sdělil Pompeo senátorům, zabrala více času, ale "není jsme u implementace a může být velmi silná". Nepředložil ale příklady žádných "silných" výhod pro Spojené státy - a dokonce je pravda, že dohoda přináší Spojeným státům potenciálně vážné problémy.

Prohlášení syrského ministerstva zahraničí uvádí, že Damašek "nejdůrazněji odsuzuje" dohodu mezi Kurdy vedenými jednotkami SDF a "americkou ropnou společností ohledně krádeže syrské ropy za sponzoringu a podpory americké administrativy".

Tento krok však také rozhněval spojence v NATO, přičemž reakce Turecka byla stejně tak rychlá a nepřátelská, jako předvídatelná. "Tímto krokem," uvádí prohlášení tureckého ministerstva zahraničí, "teroristická organizace" SDF předvedla "ambice prosazovat separatistickou agendu obsazením přírodních zdrojů syrského lidu". Bezprostřední reakce našich protivníků i spojenců ale představuje pouze první problém, pokud bude dohoda plně uplatněna.

V Sýrii se údajně nachází jen 500 amerických vojáků koncentrovaných ve východní provincii Dajr az-Zaur. Tito vojáci nemají validní vojenskou misi. Neexistují specifikované cíle nebo úkoly, jejichž dosažení by bylo považováno za úspěch a signál ke stažení. V nejlepším možném případě byli v roce 2019 ponecháni v Sýrii "jen kvůli ropě". (Syrské ropné zásoby jsou minimální.) Zatímco těchto 500 amerických vojáků nestačí na porážku povstaleckých nepřátel v Sýrii, jsou klíčoví pro zajištění bezpečnosti firmy Delta Crescent Energy. Bez nich by civilní zaměstnanci byli zranitelní útoky řady nepřátelských sil v regionu.

Jednou z obav je, že dohoda o ropě bude použita k ospravedlnění setrvání našich vojáků. Trump třikrát prohlásil, že se americké síly stáhnou ze Sýrie. Pokaždé od tohoto rozhodnutí ustoupil kvůli jestřábům. S touto smlouvou je stále více pravděpodobné, že se počtvrté ani nepokusí. To je ale nešťastné, protože ponecháním vojáků lze mnoho ztratit a nelze nic získat.

Naši vojáci jsou již pod každodenní hrozbou útoku řady potenciálních nepřátel a riziko náhodných střetů nebo přepočítání se různých aktérů zůstává nesmyslně vysoké. Kromě řady al-Kajdou podporovaných extrémistických skupin operujících v Sýrii jsou tu mnohé místní teroristické skupiny, které stojí proti nám, stejně jako nepřátelští syrští a íránští vojáci. Turečtí lídři občas hrozí útoky na americké vojáky v Sýrii a v posledních týdnech na sebe častokrát narazily americké a ruské síly operující na severovýchodě. Tyto interakce naštěstí dosud nevyústily v palbu.

Nikdy bychom neměli riskovat životy amerických vojáků na bojových misích v zahraničí, které nejsou přímo spojeny s americkou národní bezpečností. Ti kdo již zemřeli v akci jsou tragickou připomínkou mise, která byla již splněna a měla být ukončena, jakmile chalífát ISIS přišel o poslední kousek území.

Bylo by travestií, pokud by mise amerických vojáků v Sýrii byla změněna v ochranné síly civilní ropné společnosti za účelem finančních zisků syrských Kurdů. Tato travestie by degenerovala v tragédii, pokud by Amerika doklopýtala do zbytečné války, protože některý z mnoha rizikových faktorů by vyvolal smrtící palbu. Nejlogičtější akcí založenou na realistickém hodnocení situace v Sýrii je ukončit misi a okamžitě všechny vojáky přivézt domů.

Podrobnosti v angličtině: ZDE