Globální oteplování způsobuje uvolňování CO2 z tropických půd

14. 8. 2020

Půda v tropických pralesích ohřátá během experimentů na úroveň odpovídající předpovídaným teplotám na konci století uvolnila o 55 % více oxidu uhličitého než kontrolní plochy. Testy tak upozorňují na dosud podceňovaný zdroj emisí skleníkových plynů, napsal Marlowe Hood.

Než začalo lidstvo prostřednictvím spalování fosilních paliv zatěžovat atmosféru uhlíkovými emisemi, vstupy a výstupy oxidu uhličitého v půdě zůstávaly zhruba v rovnováze. Jde přitom o jeden z klíčových prvků komplexního uhlíkového cyklu na Zemi.

Plyny uvolňující se z rozkládajícího se dřeva a listí byly vyrovnávány mikroorganismy, které se na této hmotě živily.

Ale změna klimatu tuto rovnováhu začala narušovat, upozorňuje nová studie publikovaná v časopise Nature.

"Uhlík obsažený v tropických půdách je citlivější k oteplování, než se dosud uznávalo," prohlásil hlavní autor studie Andrew Nottingham z University of Edinburgh's School of Geosciences.

"Dokonce i malé zvýšení respirace z půd tropických pralesů může mít velký dopad na atmosférické koncentrace oxidu uhličitého, s důsledky pro globální klima."

Množství uhlíku procházejícího každoročně půdou je až 10 x vyšší, než lidmi způsobované emise skleníkových plynů. Pouhá 1 % nerovnováha "by se rovnala asi 10 % globálních antropogenních uhlíkových emisí", upozorňuje Eric Davidson, výzkumník University of Maryland Center for Environmental Science.

I když průměrné přízemní teploty na Zemi vzrostly dosud oproti předprůmyslové době o 1 stupeň Celsia, stačí to na zvýšenou frekvenci such, vln veder a superbouřek.

Avšak pokud vyloučíme oceány, oteplení nad pevninami se již blíží 2 stupňům.

Během experimentů Nottingham s kolegy umístili ohřívací tyče na jednohektarovou plochu nenarušeného primárního lesa panamského ostrova Barro Colorado.

Ohřívali půdu do hloubky něco přes metr o čtyři stupně po dobu dvou let.

Teplota půdy je obyčejně asi o stupeň vyšší než teplota vzduchu.

Studie na základě měření přináší odhad, že pokud bude veškerá půda v tropech do roku 2100 ohřáta o 4 stupně po dobu 2 let, uvolnila by do atmosféry 65 miliard tun uhlíku - neboli ekvivalent 240 miliard tun oxidu uhličitého.

"To je více než šestinásobek současných ročních emisí ze zdrojů spojených s člověkem," říká Nottingham. "Může to být podhodnoceno, protože může dojít k velkým pokračujícím ztrátám po dvou letech našeho experimentu."

Kromě toho nebyl započítán uhlík obsažený v hloubce větší než dva metry.

Na základě jediného experimentu nelze činit přehnané závěry, varují výzkumníci.

"Ale studie podporuje nedávno nashromážděné důkazy, že tropické lesy sotva zůstanou donekonečna úložišti uhlíku, zatímco se svět otepluje," říká Davidson.

Až dosud stromy a oceán společně pohlcovaly asi polovinu nadbytečných emisí uhlíku z lidských aktivit, avšak existují známky toho, že některé lesy jsou již přehlceny.

Uložený uhlík se také uvolňuje po vykácení stromů.

Vloni každých šest sekund zmizel lesní porost o velikosti fotbalového hřiště, neboli celkem 38 000 km2, uvedla organizace Global Forest Watch.

Podrobnosti v angličtině: ZDE